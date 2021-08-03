和鑫南科售廠挹注 Q2每股純益0.43元創近18季新高

觸控面板廠和鑫 (3049-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，受惠面板產業景氣回溫，加上出售南科廠閒置空間給同集團彩晶 (6116-TW) 挹注業外收益，單季純益達 3.45 億元，每股純益 0.43 元，創下近 18 季新高，累計上半年純益達 5.85 億元，每股賺 0.73 元。

和鑫第二季營收 8.75 億元，季減 7.38%、年增 58.66%，毛利率 35.45%，季增 1.95 個百分點，營益率 27.55%，季增 1.03 個百分點，稅後純益 3.45 億元，季增 43.91%，每股純益 0.43 元，為近 18 季新高，其中，毛利率、營益率、稅後純益均由去年虧轉盈。

累計和鑫上半年營收達 18.21 億元，年增 25.5%，毛利率 34.44%、年增 15.41 個百分點，營益率達 27.02%，年增 19.98 個百分點，稅後純益 5.85 億元，年增 789.8%，每股純益 0.73 元。

展望今年，和鑫看好，隨著全球手機市場逐步從疫情衝擊中復甦，今年手機、平板觸控面板等業務可望逐步回升，將計畫進一步擴大中國、韓國手機客戶比重，此外，去年跨足的電子紙顯示器驅動背板產品也逐步放量貢獻營運，初期將鎖定電子標籤、電子書、電子看板等應用。

另一方面，和鑫今也公告，原總經理溫錦祥將配合集團轉調，新任總經理將由江連翔接任，而董事會也決議上半年不發放股利。