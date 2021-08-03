〈環球晶法說〉明年矽晶圓供給仍相當吃緊 更多客戶簽新長約

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (3) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，產能將持續滿載至年底，下半年營收可望優於上半年，看好矽晶圓需求將成長至 2023 年，且明年供給仍相當吃緊，目前有越來越多客戶簽訂新長約，及議定長約中。

環球晶目前各尺寸矽晶圓產能滿載至年底，看好在 5G、AI 與電動車等應用驅動下，動能可望強勢延續。

環球晶董事長徐秀蘭表示，下半年產能維持滿載，明年需求也十分強勁；目前客戶的預付貨款金額已高達新台幣 189.92 億元，未來將逐步轉成營收。

長約方面，徐秀蘭指出，過去幾個月有許多客戶簽新長約，也有許多長約在洽談中，長約期間至少 3 年起跳。

徐秀蘭表示，目前包括 12 吋磊晶、拋光矽晶圓及 8 吋 SOI 矽晶圓需求最強，許多下游廠商紛紛宣布擴大資本支出、加大研發力道，拉高矽晶圓需求，明年供給持續吃緊，其中 12 吋動能最強勁。

此外，環球晶收購 Siltronic 一案，目前已獲德國、奧地利、韓國、台灣與新加坡反壟斷主管機關及美國外國投資委員會核准，相關主管機關審查程序依計畫時程進行中，目前仍預計下半年完成最終交割。