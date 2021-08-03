〈財報〉阿里巴巴Q1營收不及預期 2年來首見 宣布歷來最大庫藏股計畫

阿里巴巴週二 (3 日) 公布 2022 會計年度第 1 季 (2021 年 4-6 月) 財報，營收雖較去年成長，仍為 2 年多以來首度低於預期，且因投資關鍵戰略領域，Q1 EBITDA 和 EBITA 獲利均較去年同期下滑，然而，該公司宣布將庫藏股計劃擴大至 150 億美元，為集團歷來最大規模。

財報發布後，阿里巴巴 (BABA-US) 週二開盤一度跌逾 3％，盤中跌幅收斂，截稿前暫報 196.38 美元。

阿里巴巴股價日線圖 (圖：Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：(以人民幣計)

營收：2057.4 億元，年增 34%，Refinitiv 調查共識預期為 2093.9 億元

營業利益：308.5 億元，年減 11%

阿里生態系全球年度活躍消費者：11.8 億，其中 9.12 億來自中國，單季淨增 4500 萬

中國零售市場移動月活躍用戶數 (MAUs)：9.39 億，單季淨增 1400 萬

基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：(以人民幣計)

調整後 EBITDA：486.3 億元，年減 5%

調整後 EBITA：417.3 億元，年減 8%

純益：434.4 億元，年增 10%

稀釋後 ADS：16.6 元，年增 12%，Refinitiv 調查共識預期為 14.43 元

稀釋後 EPS：2.08 元，年增 12%

自由現金流：206.8 億元，低於去年同期的 365.7 億元

(圖：阿里巴巴)

阿里巴巴自由現金流幾乎較去年減半，部分受到反壟斷罰款，以及該公司投入關鍵策略領域使獲利下滑所致。

阿里巴巴首席財務長武衛稱道，已著手將增量利潤與額外資本投入關鍵戰略領域，並支持平台商家，除了為消費者提供更好的服務，也為進入新的潛在市場做準備。

按事業群來看，核心商業業務貢獻營收達人民幣 1802.4 億元，年增 35%，但低於市場預期，數位媒體和娛樂業務營收達人民幣 80.7 億元，年增 15%。

雲端運算業務營收年增 29%，至人民幣 160.5 億元，也低於預期，在失去主要客戶後，雲端業務營收已連續 2 季放緩。阿里巴巴週二警告，今年餘下時間的雲業務表現恐受拖累，中國政府針對教育科技業的監管制度，也可能對互聯網服務支出帶來限制。

針對日益收緊的監管規定，阿里巴巴首席執行長張勇表示，正在積極學習各項法規與要求，將繼續關注監管變化對公司業務的影響，以採取積極行動。

發布財報之際，阿里巴巴宣布已獲董事會授權，將庫藏股計劃自 100 億美元，擴大至 150 億美元，為公司史上最大的股票回購計畫，有效期限至 2022 年底。

武衛表示，由於現金流維持強勁，公司自 4 月以來已回購約 37 億美元 ADS。