〈美股盤後〉中概遊戲股血崩 Nvidia收購Arm有阻力 標普登新高

儘管 Delta 變種病毒威脅未除，週二 (3 日) 能源、醫療保健股走強，Robinhood 似迷因股般暴漲，中概遊戲股崩跌，Nvidia 收購 Arm 不確定性仍在，美股四大指數收紅，道瓊收盤距歷史高位僅一步之遙，標普則改寫歷史新高，為今年以來第 42 個收盤新高。

政經消息方面，美國參議院緩慢推進 1.2 兆美元的基礎建設法案，截至週二，至少三項小修正案獲批准，兩項修正案遭否決。

美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 週二表示，SEC 需要國會賦予更多權力來全面監管加密貨幣。

聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週二稱，就業市場需要一段時間從新冠疫情中恢復過來，美國經濟需要做更多工作才能完全重回正軌。

美國副總統賀錦麗將於本月底訪問首度訪問東南亞新加坡和越南等國，將聚焦南海的國際規則、經濟規模並強化安全夥伴關係。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.99 億例，死亡數突破 424 萬例。美國累計確診超過 3518 萬例，累計死亡數超過 61.4 萬。印度累計確診超過 3172 萬例，巴西累計確診 1995 萬例。

週二 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 278.24 點，或 0.8%，收 35,116.4 點。

那斯達克指數上漲 80.23 點，或 0.55%，收 14,761.29 點。

標普 500 指數上漲 35.99 點，或 0.82%，收 4,423.15 點。

費城半導體指數上漲 19.17 點，或 0.57%，收 3,396.66 點。

標普 11 大板塊僅通訊服務板塊收黑，能源、醫療保健、工業板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書滑落。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.26%；臉書 (FB-US) 跌 0.20%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.58%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.04%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.81%。

道瓊成分股多收高。IBM (IBM-US) 上漲 1.87%；3M (MMM-US) 上漲 1.78%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.79%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.46%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.31%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 漲 0.71%；AMD (AMD-US) 漲 3.62%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.11%；美光 (MU-US) 漲 4.15%；高通 (QCOM-US) 跌 0.61%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.33%。

台股 ADR 集體上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.33%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.10%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.86%。

企業新聞

中國官媒抨擊網路遊戲是「精神鴉片」，荼毒未成年者後，週二中概遊戲股慘遭血洗。騰訊 ADR (TCEHY-US) 暴跌 7.32%、嗶哩嗶哩 (BILI-US) 暴跌 7.06%、網易 (NTES-US) 暴跌 11.41%。

騰訊 ADR 等中概遊戲股慘遭血洗 (圖片：AFP)

英國政府傳出基於國家安全考量，有意阻止 Nvidia 收購 Arm，受此消息影響，Nvidia (NVDA-US) 盤中一度跌至 192.20 單日低點，終場微升 0.33% 至每股 198.15 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.26% 至每股 147.36 美元。蘋果傳出和美國金融科技公司 Affirm Holdings 計畫合作，在加拿大的線上和實體零售店推「先買後付」服務。

Robinhood (HOOD-US) 暴漲 24.20%，主因是受到「科技女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理 (ARK Invest) 持續買入。

特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。凱基證券預計特斯拉至少在未來 3 至 5 年內將保持其在全球電動汽車領域的領先地位。

阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 1.35% 至每股 197.38 美元。阿里巴巴週二公布 2022 會計年度第一季財報，營收低於預期，而關鍵策略領域，及增長業務的投入導致獲利下降，但該公司宣布將庫藏股計劃擴大至 150 億美元，為該集團歷來最大規模。

先鋒自然資源 (PXD-US) 暴漲 7.84% 至每股 153.51 美元。該公司第二季實現盈利，淨利為 3.8 億美元，而去年同期虧損 4.49 億美元。

運動品牌 Under Armour (UAA-US) 暴漲 7.53% 至每股 22.70 美元。該公司公布 2021 會計年度第二季銷售額年增 91%，至 13.5 億美元，調整後 EPS 報 24 美分，遠優於市場預期，

經濟數據

美國 6 月耐用品訂單月增率終值 0.9%，前值報 0.8%

美國 6 月工廠訂單月增率報 1.5%，預期 1.1%，前值 2.3%

華爾街分析

All Star Charts 投資策略師 Willie Delwiche 提到，最近幾週乃至幾個月，股市經歷一段動盪不安的時期，美國主指一直在不斷走高，而這種波動將有下行趨勢。

Schwab Center for Financial Research 交易和衍生品部門董事總經理 Randy Frederick 表示，每個人都知道估值相當高，標普自去年 3 月低點以來上漲了近 100%，目前市場往往對任何消息都有點敏感，預計市場將大致持平，波動性略有上升。

瑞銀資訊長 Solita Marcelli 稱，變種變體現在正在美迅速傳播，不能排除經濟活動適度回落的可能性，但任何可能的放緩都應該是有限的。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主