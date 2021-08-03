路透：英飛淩樂見台積電德國建廠

週二 (2 日) 《路透社》報導，德國晶片製造商英飛淩 (Infineon) 執行長普羅斯 (Reinhard Ploss) 樂見台積電在德國設廠，並稱英飛淩技術偏好傾向台積電、而非英特爾。

車用晶片荒延燒不停，凸顯歐洲半導體過度依賴進口的窘境，歐盟正積極邀請業者投資 10 奈米製程以下先進製程。

4 月底歐盟曾邀請英特爾、台積電開會，商討設立晶圓廠的可能性。上月初普羅斯稱晶片供應仍然困難，正與台積電深度對話。

消息人士稱，台積電一直在與英飛淩、博世和恩智浦等公司商談建廠事宜，以滿足車用晶片需求。

英飛淩 (Infineon) 執行長普羅斯 (Reinhard Ploss) 週二受訪時未就台積電正在商談在德國建廠的消息與給予直接回應，但他表示：「德國擁有台積電將是一個不錯的想法」。

普羅斯還提到：「英特爾和英飛凌在技術上沒有密切契合，相比之下，台積電已做到這點，生產技術更接近英飛凌。」

外傳台積電可能會在歐洲最重要的微電子資訊產業重鎮，即德國德勒斯登附近設廠，而英飛淩和博世都在該區設有工廠。

截稿前，週二美股午盤時段，台積電 (TSM-US) 上漲 1.10%，暫報每股 118.17 美元。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.72%，暫報每股 54.06 美元。