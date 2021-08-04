〈貴金屬盤後〉美股、美債殖利率、美元均走揚 黃金收低

週二 (3 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美股走高、美國公債殖利率和美元也均小幅上升。此外，投資者在黃金突破 1800 美元後進行獲利整合，也推動了黃金價格下滑。

週二美股上漲，道瓊工業平均指數、S&P 500 指數均上升 8% 或以上，同時 10 年期公債殖利率小幅上升至 1.18% 左右，ICE 美元指數上升約 0.05%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 8.10 美元或 0.4%，收每盎司 1814.10 美元，此為交易最活躍的黃金期貨。

黃金價格走勢最終可能取決於週五公佈的美國勞動力市場月度數據 (非農就業報告)，這可以在 delta 新冠變種病毒蔓延的背景下，更好的衡量經濟在後疫情期的復甦狀況。

商品投資者繼續關注聯準會成員 (Fed) 的評論，因為在上週 Fed 會議結束以來，一些決策者對貨幣政策的立場更加強硬。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 週一表示，Fed 最快應該要在 9 月會議就考慮削減購債。「如果就業報告一如我的預期，那麼我認為，我們應該要早一點且快一點削減購債。」

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 每日研究報告中寫道，「記得，Fed 仍非常仰賴數據，且倘若經濟數據無法支撐其理論，我們就不可能聽到 Fed 釋出任何鷹派評論。」

從長期來看，一些策略師對黃金持樂觀態度，押注美元將保持疲軟，而 delta 新冠變種病例的激增將支持黃金上漲。

Sprott 市場策略師 Paul Wong 研究報告中寫道，「近期 delta 新冠變種病例上升，引發了大眾對停工和封城的恐慌，以及經濟可能受到打擊。」

「美元在 7 月也創下短期高點，但美元長期前景仍看跌，因為過程中會形成一個大頂部但目前尚未觸發。」他們認為，隨著實際收益率創出新低，經通膨調整後，且美元無法走高，黃金和黃金掛鉤的資產可能在 2022 年初創下新高。

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