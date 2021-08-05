〈貴金屬盤後〉小非農疲弱 公債殖利率觸及多月低點 但服務業快速擴張 黃金小漲

週三 (4 日) 交易，黃金期貨價格小幅收高，係因小非農 ADP 數據顯示，7 月私營部門新增就業大幅低於市場預期，但服務業擴張速度創紀錄，投入成本大幅上升。

同時，10 年期公債殖利率下降至 1.12%，觸及多月新低點。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 40 美分或不到 0.1%，收每盎司 1814.50 美元，盤中高點曾達 1835.90 美元。

在小非農 ADP 數據公布後，黃金擴大了早盤漲幅。該數據顯示，7 月私營部門新增就業 33 萬人，較 6 月大幅下滑，遠低於市場預期，預告 7 月非農數據可能疲軟。《華爾街日報》調查的經濟學家本預期新增就業 65.3 萬人。

在該數據公布以及美元走疲後，公債殖利率擴大下跌。10 年期公債殖利率下降至 1.1255%，觸及自 2 月 10 日以來最低點，但隨後數據顯示美國服務業 7 月份創有史以來最快擴張速度，投入成本升幅為 2005 年以來最大，該殖利率又反彈回升至 1.20% 左右，ICE 美元指數上升 0.2%，黃金漲幅收斂。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 報告中表示，黃金在過去兩日測試 1810 美元支撐位後已經反彈，且隨著黃金繼續在盤中圖表上採取看漲的價格行動，看起來有望突破約莫 1830 美元的阻力位。」

公債殖利率下降有利於黃金，因其可削減持有不孳息的黃金之機會成本。美元走疲同樣是黃金利多，因這會讓美元計價的黃金對海外消費者的吸引力上升。

美國勞工部預計公布 7 月非農就業報告，根據調查，7 月非農報告預計將顯示美國新增就業 84.5 萬人。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 研究報告寫道，「儘管美債殖利率非常低，但黃金似乎進行更多盤整，這可能是因為在週五非農就業報告公布前，市場處於謹慎，而技術設置持續看漲。」

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