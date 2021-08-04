〈書摘〉員工幸福，公司完蛋？快逃吧！擁有這種想法的公司不值得待

每當到了發三節或年終獎金的日子，只能說沒有比較就沒有傷害！不少人聽到其他公司發放的金額時，都會羨慕大喊：「別人的老闆從不會令我失望。」雖然在這個時代，已經有不少公司是以「勞資共存共榮」的目標邁進，但實際上，還是存在著許多「員工不友好」公司……

如果員工幸福，公司就完蛋了

每次開週會都像身處地獄一樣，從早開到下午，連中途離席上個廁所都有困難，非常難熬與沉重，最主要的問題，還是因為執行長。每次都重複問著同樣的問題，不知道到底是沒在聽，還是沒聽到組長們的報告，幾乎每週都是用同樣的思維詢問業務現況。

舉例來說，開發組組長報告了好幾週的更新 ERP 系統，他卻每次都像現在一樣詢問著：「這是什麼系統？」而開發組組長一定要表現得像第一次說明，親切又詳細，不然將會迎來惡毒的言語，將自尊心無情的撕裂。

除此之外，執行長翻臉跟翻書一樣快。這是管理組組長和我說的（還真的是第一次聽到，管理組組長說輻射線的壞話），他說執行長上週說過的話，和這週說的話，一定都會有出入，所以不管聽到什麼，無條件先回答：「是！沒錯！」就對了。如同當兵時，一定要服從長官命令。如果執行長問：「我什麼時候說過這種話？」儘管有千百個不願意，也只能回答：「我可能聽錯了。」

另外，還有一件和開會同樣痛苦的工作，就是和主管們用餐。週一同時要應付無法避開的兩件苦差事──地獄般的會議和應酬般的聚餐，真的不是普通的悲慘。尤其用餐時，從來沒有一次可以好好吃飯。吃飯時，要一邊回答問題，一邊被訓斥和責罵。今天用餐的「配菜」，是我們小組兩名成員的離職宣言，連離職的原因都沒問，就直接將她們丟上砧板千刀萬剮。

「她理解能力這麼差，沒辦法叫她做事。」

「她是個女生，很難讓她跑業務。」

「數字方面這麼沒概念，能好好做事嗎？」

「沒什麼事做，所以就可以九點前下班，不是嗎？」

到目前為止都還可以忍受，問題是，接下來執行長開口說的這句話，實在讓人忍無可忍。

「你們小組組員的資歷好像都很淺？是不是沒有會做事的人啊？」

說著員工就像家人一樣的執行長，每次挖苦我的時候，總是不忘「公平的」同時向我的組員揮舞「愛的小手」。

「如果能好好善待我的組員，他們都是可以發揮比別人多好幾倍實力的人才。」

執行長聽完我的話，勃然大怒。

「你的意思是，我的眼睛不過就只是窟窿，連他們那些傢伙有沒有本領都看不出來嗎？」

我沒有回應執行長的話，只是說聲抱歉，不想繼續這個話題。貶損職員前，為什麼都不想想管理方式有沒有問題？把有才華的人當成笨蛋的公司，就算只看制度和財務政策，都可以令人對他的經營哲學感到失望。不想要投資教育或開發，就想得到活躍的人才，如果不是砸下重金招募，根本沒有其他的辦法。不管哪一項，注定都是要花錢的。

賈伯斯有句名言：「有願景的人，願景會牽引著你」，但虛假的願景，是無法說服任何人的。

目前的主管們，都沒有人為了那個願景「主動」付出些什麼，即使有，也都只是為了能在這間公司「細水長流」，所表演的秀而已。

副總把我叫進了他的辦公室。

「金組長，你沒辦法做好表情管理嗎？如果心情都表現在臉上還脫口而出，要怎麼做事？你是小學生嗎？在執行長面前你不可以那樣，知不知道？在職場上要表現得聰明一點，可以嗎？」

沒錯，在長輩面前除了不能隨便表露內心，話也不能隨便說出口，我真心感到懊悔。這樣下去，我不能為組員們爭取到任何東西。結果，我嶄新的覺悟，因為副總的一句話瞬間消失。

「做組長的人，應該要和公司同一陣線啊！你太袒護組員了，這樣下去可以嗎？還有，不能一聽組員喊辛苦就無條件幫忙，你知道為什麼嗎？如果員工幸福，公司就完蛋了。」

天啊！竟然說：「如果員工幸福，公司就完蛋了」…… 如果沒有這些員工，公司也不會有今天。抱持著「員工走掉重新聘僱就好」的想法，究竟可以形成多健康的公司文化呢？就是不斷反覆新聘員工，而這些人在短時間內就離職的問題，公司的素質才會逐漸下降。

來源：樂金文化