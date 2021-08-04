日經：更多中國廠商加入蘋果iPhone 13供應鏈

日經 (Nikkei) 報導，蘋果正與更多中國供應商合作，讓他們在最新 iPhone 手機生產中扮演關鍵角色，這意味著在美國試圖控制中國科技野心之際，中國的技術競爭力仍在不斷增強。

據日經掌握的消息，立訊精密自鴻海 (富士康) (2317-TW) 與和碩 (4938-TW) 手中搶下蘋果新手機訂單，將負責 iPhone 13 系列約 3% 產量。蘋果已要求供應商到明年 1 月底前生產 9000 萬至 9500 萬支。

消息人士透露，立訊還將於本月開始生產 iPhone 13 Pro，這對於從未代工 iPhone 的立訊而言是重大突破。蘋果供應鏈新成員通常會先生產較舊的 iPhone 機型。

消息人士表示，立訊去年收購的兩家公司，即前置鏡頭模組供應商 Cowell Electronics ，以及台灣金屬邊框製造商鎧勝 - KY(5264-TW)，也將成為今年的新款 iPhone 供應商。

立訊同業的一位高層表示，儘管立訊今年只生產一小部分 iPhone 手機，但各家大廠不能因此鬆懈，若不加強競爭力，立訊遲早會成為主要代工商。

日經表示，除了立訊以外，過去只為 iPhone 提供玻璃蓋板的藍思科技，今年還將首次供應金屬外殼。

此外，舜宇光學也將於今年首次打入 iPhone 供應鏈。舜宇光學是小米、華為、Oppo 和 Vivo 的鏡頭供應商，長期以來一直被視為是大立光 (3008-TW) 的主要競爭對手，大立光是高階手機鏡頭的領先廠商，也是 iPhone 的長期鏡頭供應商。

此外，兩位消息人士表示，若中國面板大廠京東方在本季能取得蘋果的認證，該公司最快將能於下季開始為 iPhone 13 系列提供 OLED 面板。京東方去年便開始為舊版 iPhone 機型提供 OLED。

對於中國而言，京東方技術的競爭力是挑戰三星的最大希望，三星是目前全球最大的 OLED 供應商。蘋果傾向將京東方引入 iPhone 供應鏈，以藉此提高與三星的零件議價能力。

面板製造商天馬微電子、記憶體製造商北京兆易創新科技、聞泰科技旗下的安世半導體 (Nexperia)，以及長盈精密去年都首次躋身蘋果 200 大供應鏈名單。

Isaiah Research 首席分析師 Eric Tseng 表示，立訊、歌爾聲學、聞泰、藍思近期都獲得蘋果訂單，隨著立訊崛起，該公司很可能成為蘋果與長期製造夥伴富士康議價的籌碼。

Tseng 進一步說道，預計蘋果需要讓供應商來源多樣化以管理成本，未來幾年地緣政治不確定性將持續增加，這為中國供應商提供擴大供應鏈市占率的機會，並為現有供應商帶來更大壓力。