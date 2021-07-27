傳明年蘋果新Mac Pro 採英特爾Ice Lake Xeon W-3300處理器

週一 (26 日) 傳出蘋果 2022 年推出的新 Mac Pro 將採用英特爾的 Ice Lake Xeon W-3300 系列處理器。

蘋果已開始將 Mac 電腦中的英特爾處理器轉換成蘋果自家晶片，外界都在觀望 2022 年蘋果 Mac Pro 可能將採用自家 M2 晶片。

週一 (26 日) 一個名為 YuuKi_AnS 的洩密者週一透露，2022 年蘋果 Mac Pro 將採用英特爾 Ice Lake Xeon W-3300 工作站系列處理器，這可能是最後一款採用英特爾處理器的 Mac Pro。

(圖片：YuuKi_AnS 推特)

Ice Lake Xeon W-3300 工作站系列處理器，採用 10 奈米製程的全新架構以及更多 I/O / 記憶體支援，外傳 XEON W-3375 是迄今為止英特爾最快的晶片，具備 38 核心、76 超執行緒、57MB 快取記憶體以及 4.0 時脈。

一年前蘋果宣布，該公司計畫 2 年內要將 iMac、MacBook Pro、Mac mini 和 MacBook Air 產品線都從英特爾晶片轉向使用自家晶片。

目前蘋果正在開發 M1X 和 M2 兩款晶片，外傳蘋果 M2 晶片將使用台積電 5 奈米 Plus(N5P) 製程，將用於蘋果系列產品中。若此爆料消息若屬實，也意味著蘋果 M2 晶片或將延遲推出。

週一蘋果 (AAPL-US) 漲 0.29% 至每股 148.99 美元、英特爾 (INTC-US) 上漲 2.47%、台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.98% 至每股 115.65 美元。