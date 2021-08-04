〈書摘〉首爾大學一開課就秒殺的邏輯寫作課

你明明可以展現專業，

可別因語言癌而被狂扣分！

寫文章的目的是為了讓人讀懂你的想法，並展現你的專業度，雖然不必過度在意文法和文章結構，但如果因為一些常見的小錯誤而被扣分，那也太冤枉了。一篇文章中經常會出現以下錯誤，請務必多多注意。

被動句、名詞動詞化，都是不自然的表達方式

首先是翻譯的問題。很多人都覺得翻譯就應該忠實反映原文，將外文的表達方式，原封不動的翻譯過來，然而，轉譯時，若要忠實維持外語的整體結構，很容易失去原有的意義，或無法確保句子之間的邏輯性。因此，只要是從外國語言譯成本國語言，都很容易出現「被動句」，導致主詞不明確。舉例來說，「曾經見過面卻沒有認出對方，這件事會給對方失望感」，這裡的「給對方失望感」，就是我們很常見到的被動句，最好修改成「如果沒能認出見過面的人，可能會讓對方失望」，這才是我們習慣使用的句子。

又或者，明明可以用動詞或形容詞來呈現，卻使用名詞，這可能出自於英文中常見的動名詞或否定詞，但這同樣並非自然的表達方式。舉例來說，「一般來說，學習很無趣」，或者「我們正在進行一個採訪的動作」，這樣的表達方式正是中文經常出現的語言癌之一。最好修改成「一般來說，『學習很有趣』這件事，是很困難的」，以及「我們正在採訪」。

「一個句子只表達一個想法」就好，千萬別貪心

還有另外一個問題是，句子太長或太複雜。因為只要句子一變長，就會超出我們的記憶容量，讓人難以理解內容，或無法思考主謂語之間的呼應關係。舉例來說，「來自十九個國家的一百二十多名產業界、學術、與政府相關人士齊聚一堂，在為探索機械工學的未來藍圖（2028 Visionfor Mechanical Engineering）而舉辦的世界高峰會議上，對未來二十餘年間，因應職業要求培養出具有世界級競爭力的工程師，主張機械工程師必須適應這樣的變化。」

這樣冗長且複雜的句子，會讓人抓不到重點，所以千萬別貪心，一句放一個想法就好。你可以修正為「探索機械工學的未來，有十九個國家、共一百二十多名來自產業界、學術界及政界相關人士，召開了未來發展會議（2028 Vision for Mechanical Engineering）。與會人員一致認為，在未來二十年間，培養出能適應

產業要求、具有世界級競爭力的工程師，是一件重要的事。並且也要求機械工程學者們適應變化，做出改變。」像這樣先寫出單純句子，放入核心想法，必要時再逐漸增加會比較好。

事先預留檢查和修改的時間

魔鬼就藏在細節裡，原本可以展現自我價值的機會，千萬別毀在這些小錯誤上。修正錯誤或不自然的句子，並不是一件容易的事，所以我們得預留時間檢查，反覆閱讀確認、反覆修改，將修改目標放在能讓讀者輕易理解上，多練習幾次，一定能夠更臻完美。

來源：樂金文化