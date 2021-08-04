〈書摘〉報告、論文這樣寫，更能梳理思維，強化說服力

閱讀能使人充實，討論能激盪出新想法，而寫作是為了好好整理思緒、傳遞思想。所有的學問和討論都必須經過文字整理，才具備保存價值。然而，在批改學生的報告時，我們極少看到令人眼睛為之一亮的點子，內容方面的錯誤，更是多到連想給反饋都不知從何給起，但這並不代表學生沒有任何想法，只是要求他們以文字整理出來時，內容變得很難理解，不過通常請他們過來說明後，就沒有這個問題了。由此可知，我們必須梳理好自己的想法，再進一步內化成為強而有力的寫作力，主張才得以被精確表達，也才具備說服力。

那麼，該怎麼做才能自我訓練呢？很簡單，只要遵循以下五步驟。

步驟 1：具體提出自己的想法

我們的生活中有很大一部分，是對許多事件或現象做出回應，不管是看完一本書或一部電影，都會在心裡浮現「那本書很有趣」、「那部電影很無聊」等意見，但奇怪的是，如果要學生閱讀完一篇文章後，表達自己的意見，就變得不容易了。其實不需想得太難，只要「具體」表現出理解程度就好，像是，與其說「不太懂」，不如說「我知道 A 主張能夠以○○的方式來說明△△的現象，但可以用◇◇來說明，這個部分我就不太懂了」。

步驟 2：分析他人的主張和根據

接著，展開論證。論證是學問發展的原動力，也是為了支持令人存疑的主張，而提出證據來消除懷疑。因此閱讀一篇文章時，首先要做出簡單的摘要，確認自己是否真的理解核心內容，然後仔細分析該篇文章的主張與其根據，看看是否具有一致性。

步驟 3：進一步深化思考

每個主張的背後都有其論證基礎和優缺點，我們應該對所有主張抱持懷疑的態度，設想「如果○○是（或不是）事實呢？」畢竟在學問的世界裡，可沒有什麼「過度謹慎」的事。我們可以觀察概念與概念之間的關係，看是否是有階層、是否部分重疊，或者是否為相互獨立的關係，這些都有助於讓我們梳理思維。

步驟 4：表達支持或批判的立場

我們對於主張會有兩類的回應：：一種是接受，且進一步闡述或發展；另一種是指出問題所在，加以改善或修正。當然，你也可以將兩種結合，把內容著重在某一邊上。總之，你需要表明自己的立場，並說明理由和根據。

表達支持（接受）的方式，可以如下所述：

A 的主張中蘊含重要的洞察力，且內容有機會進一步擴張與發展。

○○原本是為了說明△△而提出的，但是這個主張可以擴展並應用到◇◇上。

A 的主張本身就有問題，但如果增加○○假設（或改變一部分主張的話），就能提高說服力。

表達批判（反對）的方式，主要有兩種：一是指出邏輯上的謬論，另一個則是指出內容上的錯誤。具體的表達方式如下所述：

以 A 為根據，來主張 B 是錯誤的推論。

A 的主張在某種程度上可說明○○的現象，但△△的解釋存在其局限性。

這個假設有一個缺點，就是⋯⋯。

步驟 5：論證、反駁、再反駁

創造一個主張，就是尋找與主題相關的現象或資料，找出相對而言更能清楚說明的一種過程，因此之後如果有人反駁你的觀點，那就要「再反駁」，提出論證，以捍衛自己的觀點。

依照這個五步驟，無論是寫報告或論文，都會更容易讓人理解，並且大大提升說服力。

來源：樂金文化