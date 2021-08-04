〈玉山金法說〉總資產報喜突破3兆元 將射三箭續壯大金控

玉山金 (2884-TW) 今 (4) 日舉行法說會，玉山銀行董事長黃男州表示，玉山金總資產在今年 6 月突破新台幣 3 兆元，距離上一個兆元，僅花 3 年半就達成第三個一兆元，資產規模快速成長，展望未來，自我成長、併購、策略聯盟，都將是玉山金重要的壯大模式。

今天為疫情警戒降級後，金融業首場實體法說會，黃男州表示，雖然仍在疫情之下，但玉山金嚴守防疫規範，全員全程配戴口罩、設有隔板並採取梅花座、室內 50 人以內，希望以實體記者會早日恢復新常態生活。

黃男州表示，玉山金花了 18 年，在 2010 年達到第一個兆元資產，在 2017 年用了 7 年達到第二個一兆元，今年 6 月總資產突破 3 兆元，等於僅花 3.5 年就達成第三個一兆元，營運規模以過去 10 年複合成長率 10.3% 的速度快速成長。

至於下一個一兆元，黃男州表示，這次會比較保守，因為超過 3 兆後，資產已達該金控一定程度的經濟規模，接下來要奠基於創造顧客價值，因此預期下一個兆元將花 4、5 年，但還是要因應整體景氣變化，如果未來景氣復甦還是很快，玉山過去 10 年的存放款成長軌跡都是市場的 2 倍，也就是說，市場存放款成長 5%，玉山就會成長 10%，玉山會比市場平均快，但還是要看景氣狀況。

就獲利狀況而言，黃男州表示，去年玉山金獲利 180 億元，平均每季賺 45 億元，最低點是第四季 40.8 億元，但今年第一季、第二季獲利都超過 50 億元，上半年稅後純益達 102 億元，較去年同期成長 5.8%，上半年每股稅後純益 (EPS) 0.81 元，期許每季獲利都能穩定，如此一來玉山金整體獲利能力能有相當大改善。

玉山金上半年股東權益報酬率 (ROE) 10.96%、資產報酬率 (ROA) 0.69%。玉山金總資產快速成長，未來是否併購繼續壯大版圖備受關注，黃男州表示，目前沒有任何併購標的物，但是併購是玉山金成長版圖重要的一塊，自我成長、併購、策略聯盟，都是玉山金重要的壯大模式。

放款方面，今年上半年台灣出口暢旺，玉山掌握國內企業投資及出口成長動能，總放款較去年同期成長 7.7%，中小企業放款成長 15.5%。展望後市，黃男州表示，在紓困、台商資金回流等帶動下，下半年授信也會有不錯成績，預期今年整體放款成長可望達 8-10%。

疫情之中，玉山善盡企業社會責任，紓困核貸金額為民營銀行第 1 名。放款成長的同時也保持良好資產品質，截至上半年，逾期放款比率 (NPL) 為 0.17%，逾期放款覆蓋率 703.2%。

手續費收入方面，今年前 6 個月淨手收 104.1 億元為歷年新高，較去年同期成長 6.0%，其中，財富管理、證券經紀業務等淨手收分別為 48.5 億元及 19.1 億元，均為歷年同期最佳表現。玉山金表示，玉山財富管理以科技的力量，結合理專諮詢，全新升級「理財快易通」，讓顧客能夠即時接收基金及海外債券的投資組合建議，提供量身訂做的專屬服務，不受時間、地點限制，因此交易筆數相較去年同期成長 185%。