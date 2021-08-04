〈焦點股〉面板三虎躍台股人氣王 群創Q2報喜強攻漲停

台股今 (4) 日續揚收復月線，電子股重掌兵符，其中，面板三虎放量大漲，躍居人氣王，群創 (3481-TW) 第二季海賺 214 億元創新高，三率同步締新猷，在大量買盤追捧下，股價直奔漲停，站回 20 元關卡，彩晶 (6116-TW) 緊跟在後亮燈漲停，友達 (2409-TW) 也勁揚逾 9%。

群創第二季業績大爆發，受惠各國逐步解封、經濟復甦，品牌拉貨力道強勁，加上面板報價續揚，單季大賺 214.18 億元，創歷史新高，毛利率、營益率、淨利率同步改寫新高，單季每股純益 2.05 元；上半年純益 329.9 億元，較去年虧轉盈，每股賺 3.22 元。

面板產業近月受到中小尺寸報價反轉向下消息的影響，市場預期需求將出現疲態，進一步壓抑面板三虎股價走勢，群創失守 20 元整數關卡後，7 月下旬一度跌至 17.85 元。隨著第二季財報公布後，今天股價終於止跌回穩。

群創盤中亮燈漲停，來到 20.95 元，一舉收復月線、季線及半年線，為台股人氣王，成交量躍居上市個股第 1 名。

友達同步受多頭青睞，強漲逾 9%，最高來到 23.4 元，直取季線及半年線，午盤成交量已經超過 60 萬張，為上市個股第 2 名；彩晶股價衝上漲停，達 21.55 元，收復月線及季線。

友達第二季也繳出三率三升的好成績，稅後純益 195.31 億元，季增 65.04%，並由去年虧轉盈，每股純益 2.06 元，創近 13 年單季新高，毛利率則攀上 28.74%，改寫歷史新高紀錄；累計上半年海賺 313.65 億元、每股賺 3.3 元。