〈玉山金法說〉後疫情時代 將深耕兩大策略

玉山金 (2884-TW) 今 (4) 日舉行法說會，展望後疫情時代，玉山銀行董事長黃男州表示，回顧人類歷史，科技力、戰爭、疫情都會改變世界，因應疫情，玉山金將聚焦數位轉型，並深耕 ESG 永續經營的發展策略。

黃男州指出，無論是過去的歐洲黑死病、天花等，都改變了世界的面貌，這次新冠肺炎疫情也是，截至今天，全球染疫人數已經超過 2 億人，疫情讓數位轉型更加速。

玉山金控總經理陳美滿表示，顧客對數位服務需求成長快速，自去 (2020) 年初以來，玉山行動銀行服務使用人數增加逾 4 成，其中，活躍顧客比例達 75%，全行轉帳交易超過 93% 為數位交易，顯見數位金融已經深入顧客生活。

陳美滿進一步指出，今年玉山透過 RPA(機器人流程自動化) 辦理勞工紓困貸款，提供既有顧客線上申請服務，有效加速案件審核流程。玉山目前超過 75% 的基金申購、信貸申請案件、外匯交易在數位通路上完成，未來將加速數位轉型，打造端到端的無斷點數位金融服務。

玉山數位品牌 e.Fingo 推出至今，深受顧客喜愛，累積的 e.Fingo 點數可以在全國超過 5000 家通路使用，包含超商、連鎖咖啡以及百貨等熱門商家，打造結合數位金融與消費生活場景的生態圈。此外，因應 7 月 1 日新電子支付條例上路，玉山與 PChome 集團共同參與由全家便利商店發起成立的「全盈支付」，為台灣首家整合實體零售、銀行與網路電商的專營電支公司，未來將共同切入多元支付場景。

在 ESG 領域，黃男州表示，疫情肆虐下，不僅台灣是命運共同體，面對病毒，全世界也是命運共同體，尤其氣候變遷議題更受矚目，ESG 成了企業必須做的課題，玉山將永續發展融入金融本業，過去已發行 4 檔綠色債券，檔數與規模均為台灣金融業第 1。

黃男州進一步指出，玉山今年 2 月攜手多家台灣傑出企業，公開倡議 ESG 永續行動，目前更積極承做 ESG linked loan、主辦永續連結聯貸案件，也承銷首檔外國金融機構 (高盛金融集團) 在台掛牌的可持續發展債券，提供連結永續目標的金融服務，以實際行動持續擴大永續金融的影響力。