疫情緩銀行招募新血 華銀、渣打徵才計畫開跑

國內疫情趨緩，金融業重啟徵才計畫，華銀 8 月起將展開招募計畫，開出月薪最高可達 75K 的薪資，預計招募資訊、財管與法務等專業人才；渣打銀行也預計釋出 150 名職缺，網羅金融好手加入。

華銀先前開出 75000 元薪資，招募儲備菁英、資訊科技、證券交易、財管、法務及風險管理專業人才，隨著疫情平穩，近期將配合金融研訓院「金融人員基礎學科測驗」展開徵才活動。

根據華銀規劃，本次招募預計在 8 月上旬公告，18 日開放報名，先前曾參加該項測驗，且具備 BB 級以上的成績者，皆可報名參加招募。

華銀為網羅更多優秀新血加入，積極薪資及福利，員工年薪平均可達 18 個月，更祭出「5 年晉升主管」讓具備專業能力，且金融證照齊備的員工，不論年資高低，都有爭取升等及調薪的機會，表現出色的員工更可能快速升任主管職。

渣打銀行也將在台灣啟動大規模招募計畫，預計將開放優先理財客戶拓展專員、客戶關係經理與投資顧問等總計 150 個職缺，結合金融商品與人性化服務，提供客戶完善的國際級銀行體驗。

渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真表示，台灣是渣打集團的關鍵市場，消費金融業務更已躍居集團全球第二大市場，台灣除了業務獲利不斷成長，在數位金融創新也屢有亮眼表現。

林素真強調，未來將在台灣將持續投資發展更多元的數位銀行平台，並透過生態圈結盟，結合集團資源，加速壯大在台業務規模。