宏碁Q2純益年增1.42倍 EPS 0.97元 創近11年單季新高

筆電大廠宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日公布首季財報，受惠遠距需求延續，帶動筆電需求維持高檔，加上轉投資小金雞挹注，單季毛利率、營益率創下歷史新高，稅後純益 28.96 億元，季增 5.59%、年增 142.45%，每股純益 0.97 元，為近 11 年單季新高，展望未來，宏碁表示，訂單能見度已達年底。

宏碁第二季合併營收 797.78 億元，季增 11.49%、年增 21.66%，毛利率 12.02%，季增 0.4 個百分點、年增 1.13 個百分點，營益率 5%，季增 1.07 個百分點、年增 1.74 個百分點，稅後純益達 28.96 億元，季增 5.59%、年增 142.45%，每股純益 0.97 元，創下近 11 年單季新高，其中，營益率更首度攀上 5%。

累計宏碁上半年營收達 1513.34 億元，年增 32.2%，毛利率 11.83%，季增 1.26 個百分點，營益率 4.48%，季增 2.61 個百分點，稅後純益 56.4 億元，年增 221.8%，每股純益 1.88 元。

展望今年，宏碁表示，個人電腦需求持續高於供給，能見度已達年底，此外，集團包含上市櫃、興櫃子公司第二季營收、獲利成長率，都優於整體表現，確立公司多重事業引擎發展策略。

宏碁今也公告調整組織架構，其中泛歐地區子公司 AIT 將把售後服務事業分割併入 ENIT，集中由 ENIT 負責售後服務事業，而子公司 ENNL 也將以 150 萬歐元 (約新台幣 4950 萬元) 自 AHN 取得 APX 100% 股份，此外，宏碁雲架構服務 (eDC) 也計畫將不動產管理事業單位，分隔出來成立新公司宏碁資產管理公司。

另一方面，宏碁近期也舉辦年度盛會 Acer Day 為期 1 個月，8 月 7 日也將舉辦首次亞太線上音樂會。