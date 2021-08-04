〈書摘〉該停利或加碼？觀察「收盤價」，就可嗅出主力動向

遇到市場震盪，該如何做出正確決定？

K 線能反應出市場的趨勢強弱、買賣雙方的勢力關係，以及投資人的心理狀態，其中最應該注意的是投資人的心理變化。例如，上漲趨勢中，如果進一步出現強烈利多消息時，通常投資人會加碼或入場。但這邊假設行情在那之後沒上漲，反而不斷下跌走低，看到這種情況，投資人的心理會開始出現不同的想法：看多的投資人會繼續加碼；慎重的投資人則會優先停利出場。當投資人對行情的預測出現分歧時，線型也會出現非常有趣的樣貌，那麼，到底該怎麼做，才不會砍在「阿呆谷」（就是指在谷底賣出股票），或大筆資金買在山頂的狀況呢？

首先，我們先來認識一下 K 線。

收盤價最重要，能預測未來行情

在一天（或一週、一個月）的行情中，會有開盤價、最高價、最低價和收盤價，把這四個價位呈現在一個圖形上，就是「K 線圖」，如圖 1 所示。表示一天四個價位的 K 線稱為「日 K」，一週則稱為「週 K」，一個月則稱為「月 K」。

開盤價和收盤價中間的部分稱為「K 棒實體」，上下方表示最高價和最低價的線則稱為「影線」。收盤價高於開盤價時，K 棒是白色（或紅色），反之則是黑色。實體是白色時（或紅色）稱為「陽線」，黑色時則稱為「陰線」。台灣人多半將陽線稱為紅 K，將陰線稱為黑 K。

圖 1K 棒的各部位名稱和 4 個價位

這四個價格中，最重要的就是收盤價，因為這是市場參與者共同認可的價格。通常市場在開盤後，會因為各種新聞、風聲或想法等因素上下反覆變動，而接近收盤時間，市場參與者就會知道行情變動的要因為何，於是精通行情的投資人，會依照目前的行情狀況，深度思考持有的股票價值是高於或低於目前股價，並考量該價格未來是否能繼續維持，再依狀況調整手上的部位。

這類交易通常會逆著至今的行情趨勢（例如上漲行情中的回跌），所以市場的趨勢常會在接近收盤時發生變化。對投資人來說這是意想不到的變化，有些投資人會慌忙賣出以確保獲利，或是做最小限度的停損。但對自己的市場觀點有自信的投資人，只會做有必要的部位調整。上述行動的結果為「收盤價」，可當作大多數市場參與者，考量目前市場環境後所決定的合理股價。

以圖 2 為例，可看出如何以收盤價預測未來的行情。

圖 2 最後吞噬頂

大陽線本身是訊號非常強烈的線型，若在上漲行情中出現了「最後吞噬頂」，也就是當週的開盤價，大幅低於前一週的收盤價，之後又大漲了一段後收盤的樣貌，這種線型看起來非常強勢，但結果卻會背叛投資人的期待，這代表市場即將由多轉空，最好先清空部位出場。

這可能是以下的狀況：一是可集中投入大量買單的投機客，再次推升了行情。二是出現了某種風聲，意外激起市場參與者的買進欲望。三是持有空單的投機客一口氣回補。

不管是哪一種狀況，後續只要沒有買單持續入場支撐，這個大漲就有可能是曇花一現。當然，看漲的投資人會買進，但出現大陽線前，市場早就是供過於求的狀態，之後股價沒有顯著的上漲，投資人的賣單就會逐漸增加，應該做好可能會反殺的準備。

來源：樂金文化