不在意疫情 印度股市上漲創歷史新高

儘管疫情嚴重，並未阻礙印度股市上漲的腳步，由於投資人在企業財報季中期和央行政策會議之前保持樂觀，印度股市周三 (4 日) 創下歷史新高。

印度 Nifty 50 指數上漲 0.79% 至 16258.05 點，盤中最高來到 16290.20 點，其中金融服務指數上漲 2.44%。基準標準普爾 Sensex 指數上漲 0.79% 至 54247.64 點，盤中最高衝上 54440.80。

印度股市走勢 (鉅亨網圖表)

銀行股多數上漲，HDFC 上漲 ​​2.6%，Axis Bank 上漲 1.8%，ICICI 上漲 3.2%。

投資人正密切關注印度央行本周的貨幣政策會議，預計將保持利率不變。

新加坡星展集團的 Radhika Rao 在上周的報告中表示，印度央行不太可能在 8 月轉變政策，預計回購利率及當前政策將維持不變。她認為，隨後的評論有助於觀察通膨風險。

印度 5 月和 6 月的零售通膨數據，均高於印度央行 2% 至 6% 的通膨目標範圍。

儘管疫情擴大導致經濟陷入困境，但印度股市的彈性，已經吸引散戶投資者的湧入。散戶參與程度增加，部分原因也在於低利率環境。印度央行還打算注入更多流動性，以幫助經濟復甦。