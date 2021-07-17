印度研究：打完疫苗仍染疫逾八成為Delta病毒 死亡率約0.4%

印度針對「突破性感染」的大規模全國性研究顯示，打完兩劑疫苗仍染疫者當中，86% 感染的是 Delta 病毒，但疫苗證實有效抑制住院重症和死亡，死亡率約 0.4%。

突破性感染 (breakthrough infection) 指接種疫苗後仍染疫，國營印度醫學研究委員會 (ICMR) 分析 677 名新冠肺炎患者的基因序列數據，結果發現，完整接種疫苗後仍染疫的人當中，86% 感染的是 Delta 病毒，但染疫後變成重症住院的比率不到 10%，死亡率則約 0.4%。

這可能是印度迄今針對突破性感染最大規模的全國性研究，並且再次凸顯施打疫苗能大幅降低住院和死亡率。

Delta 變種病毒最早去年 10 月在印度現蹤，目前已成為英、美和澳洲主要病毒株，並導致東南亞疫情反彈。洛杉磯重啟強制戴口罩命令，墨爾本加入雪梨封城行列，而印尼的單日確診暴衝到 5.4 萬例。

ICMR 的研究顯示，677 人當中，592 人已經打完兩劑疫苗，85 人指打過一劑。印度疫苗接種計畫以阿斯特捷利康 (AZ) 為主，彭博疫苗追蹤數據顯示，目前全印度 13 億人口中，僅 5.7% 打完兩劑疫苗。

該研究也發現 Delta 病毒出現兩種新的變異株，分別是 Delta AY.1 和 Delta AY.2。本研究尚須經同僚審查。