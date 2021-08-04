蔡明彰觀點：世界、日月光控創天價 資金轉向成熟製程晶圓代工、封測

今天報告的主題是「世界、日月光控創天價 資金轉向成熟製程晶圓代工、封測」。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股 8 月上半月密集公告上市櫃公司第二季及半年財報，大盤先蹲後跳，成交量萎縮，但攻上月線反壓 17,600 點。表面上，量價背離，事實上卻是籌碼安定的現象，從最近每天融資增減金額逐漸縮小，獲得印證。

當台股籌碼安定，8 月 15 日全部公告個股半年報之後，經過股價整理換手的低本益比、低估值，又第三季獲利展望良好的個股將成為 8 月下半月的選股焦點。

同樣面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，第二季 EPS 都大賺逾 2 元，上半年 EPS 逾 3 元。為何群創發佈財報後，股價表現較佳。週三群創收盤漲停，應是兩個原因，以全年預估 EPS 5 元計算，面板雙虎的本益比都只有 4 倍，但群創價位低於友達 2 元或 10％，低價誘因吸引買盤。其次，友達上週發佈半年報時候，電子股的 IC 設計族群走勢強勁，市場普遍認為面板下半年展望不如上半年，但 IC 設計下半年持續成長，所以受 IC 設計資金排擠，友達財報叫好不叫座。

然而週三 IC 設計普遍走跌，傳來不少負面消息，英國以國安理由可能否決輝達 (Nvidia) 併安謀 (Arm)。輝達的競爭對手超微(AMD) 股價連漲 5 天並創歷史高點，看來消息屬實，一旦輝達併安謀不成，台股矽智財 (IP) 的晶心科 (6533-TW) 受衝擊，RISC-V 的應用將受限，晶心科第一季 EPS 僅 0.5 元，上半年累計營收 3.58 億元，平均每月才 6,000 萬元，全年 EPS 估 4.5 元，但股價高達 500 餘元。

中國官方嚴查汽車晶片囤積炒作，各類型晶片價格普遍上漲 5 倍，缺貨潮蔓延將導致今年中國汽車產量 300～400 萬輛減產，相關汽車晶片，尤其漲勢最凶的 MCU 微控制器，甚至波及鋰電池廠商，指標股兆易創新近來股價急跌 2 成，台廠 MCU 本週大漲都尚未回檔修正，即便半年報良好，恐怕股價也反映了，未必是 8 月下半月電子股的強勢股。

華為旗下海思首款 OLED 驅動晶片，預定今年底送樣，明年量產，有自家華為產品的出海口，海思的驅動晶片對台廠聯詠 (3034-TW)、天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW) 的競爭壓力逐漸加重。

過去受韓國廠商的排擠打壓，華為、京東方大陸廠商只能採用聯詠，未來海思採用 40 奈米製程生產 OLED 驅動 IC，這部分美國管不著，海思驅動晶片的客戶不只華為、京東方、榮耀都會陸續成為海思的出海口。聯詠是全球最大的驅動 IC 廠商，競爭力堅強應可經得起考驗，但天鈺、敦泰今年 EPS 分別估 30 及 33 元，去年低點來股價分別大漲 14 倍及 10 倍，如此盛況，明年恐不再了。

萬寶投顧蔡明彰強調，考量低估值的因素，電子股半年報發佈後，估值偏高的 IC 設計將休息整理，除了面板外，半導體的晶圓代工及封測也是低估值的族群，可望成電子股新主流。

以成熟製程為主的世界 (5347-TW) 第二季 EPS 1.59 元，較第一季 1.35 元，季增 18％，但週三跳空漲停並創新天價，因為第三季財測毛利率由第二季的 40.89％，將上升至 44～46％，比台積電 (2330-TW) 第三季毛利率估計與第二季相同 50％好很多，顯示當前投資人務實選股，不見得要買先進製程的台積電，基本支出龐大，侵蝕毛利率，成熟製程的聯電(2303-TW)、世界，反而毛利率下半年提升，這種不管黑貓、白貓只要會抓老鼠就是好貓的新選股思維，將主導盤面。

陸股晶圓代工有先進製程 12 吋晶圓的中芯半導體，今年來股價小漲 5％，但 8 吋晶圓成熟製程的華虹半導體卻大漲 30％，績效勝出。同樣聯電今年來股價上漲 32％，也勝過台積電的 13％，主要的背景是市場認為全球股市自去年疫情低點來已大漲數倍，基期太高擔憂明年成長趨緩，所以下半年選股不再追逐長線的競爭力，而是短中期可落實的毛利率、EPS 成長。

萬寶投顧蔡明彰強調，現在市場的焦點放在晶圓代工下游的封測，多數封測第三季 EPS 持續成長，但本益比平易近人，日月光投控 (3711-TW) 估全年可賺一個股本，本益比 13 倍也刷新天價，本益比水準是 IC 設計族群的一半而已。

全球最大 LCD 驅動 IC 封裝的頎邦 (6147-TW)，包括矽創(8016-TW)、聯詠、京東方、南韓 LGD 都是大客戶，第二季 EPS 2.15 元，季增 19％，上半年 EPS 3.96 元，全年估 8 元，本益比卻僅 10 倍不到，第二季毛利率 32.8％，創 7 季來新高，需求暢旺。頎邦第三季將再度調漲價格，營收及獲利也將再寫新高，可是頎邦今年來股價只上漲 24％，估值低及股價低基期。京元電子(2449-TW) 今年 EPS 估 4 元，本益比估 12 倍，今年來股價漲幅 38％，也符合低估值的封測。

萬寶投顧蔡明彰強調，凡是半年報大賺又下半年不看淡的族群，低估值條件就是利用大盤量縮整理最好切入時機，面板雙虎週三成交量是近半年來首次超越貨櫃三雄，群創成交量 78 萬張、友達 72 萬張，而長榮 (2603-TW) 是 30 萬張。

貨櫃三雄估計上半年總計大賺 2,000 億元，為面板雙虎 640 億元的 3 倍，如果面板雙虎會反映財報，貨櫃三雄在這次回檔整理後，遲早也會反映。全球貨櫃輪近來陸續發佈財報，並調升全年財測，日本的商船三井連續兩度調高全年財測，營收調升 2％，但純益調高 60％，表示貨櫃輪利潤太驚人，注意日本企業的會計年度是 4 月 1 日到隔年 3 月底，暗示商船三井認為明年第一季的貨櫃運價仍看漲，所以才會二度大幅調升今年盈餘目標，商船三井今年來股價大漲 106％，在東京股市是名列前茅的飆股。

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