行情持續驚驚漲 有機會反彈變回升？這族群震盪後可留意

這波行情完全命中，我們先由教學節目教大家 K 線型態，下影線出現止跌， (可參閱 https://www.youtube.com/watch?v=THy_LWBImD0) 緊接者 KD 伴隨者黃金交叉，出現反彈，未來能不能從反彈變回升，要看這：https://youtu.be/BAJTK_GT1TE

行情這幾天無量上漲，該如何看，而 OTC 卻是放量上攻，代表中小型個股續強？操作不要猜？行情每天的 SOP，大家一定要記得！

首先須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，台股果如先前文章預測出現驚驚漲，並真的先來到月線反壓：https://news.cnyes.com/news/id/4692225

根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」，美股周二上攻，道瓊和 NASDAQ 日 KD 死亡交叉收斂，費半仍舊最強，始終黃金交叉。

台股早盤其實並沒有很強，甚至 9 點 50 分還一度回測平盤，但有 TELEGRAM 的好朋友都知道，今周選擇權結算，早盤本來要震，在台幣升值及加權日 KD 黃金交叉下，就會拉尾盤 (凡走過必留下痕跡，現在加入仍可看到過去的預測 (Telegram：https://t.me/imoney168)。

行情本就是漲漲跌跌，潮起就會潮落，先前加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以先前先 回檔 1141 點。指標進入落入 20 軸，超賣區後，我們一直苦口婆心「別再殺低」，黃金交叉後就是會彈，甚至還有機會變回升，今日節目有教學看法)。

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而本波航運股大家都不看好，甚至沒人提了，整體量開始縮，這是好現象 (所有行情皆由: 發散→收斂→盤整→再發散) 。

貨櫃航運和散裝航運報價都是向上的，塞港缺櫃大家都知，現在利多不漲，投資人開始慢慢適應「籌碼凌亂」這件事情，但請別忘了，陸續要公布營收，及半年報了，真的有爛到要跌破季線，然後搞到魚死網破嗎? 還是可以給他一點時間，再等等呢? 其實這裡就是檢視資金比重，和對於未來信心度的問題，若產業無慮，短線須震盪，資金配置就會很重要，今貨櫃航運：長榮 (2603-TW) 、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 都偷拉尾盤，而散裝的裕民 (2606-TW)、慧洋 (2637-TW) 及四維航 (5608-TW) 也沒甚麼跌，水手們辛苦了，能不能從潛水艇浮出水面，回歸正常航道，揚帆上天呢？手中有航運的人可來共襄盛舉，一個人走得快，一群人才走得遠。(Telegram：https://t.me/imoney168)

今天面板出現財報效應 (有 EPS 低基期的在漲了，有機會帶動航運股走勢)；

電子股部分，中小型的電子表現較強，其中又可分為半導體和車用零組件。

半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓及整流二極體；而車用就是電池與 ADAS。

MCU 概念股：先前有提示不要追了，今天只剩新唐 (4919-TW) 還在漲，取而代之的很有可能又輪回整流二極體概念股，如強茂 (2481-TW)、台半 (5425-TW)、虹揚 - KY(6573-TW) 及德微 (3675-TW)，若遇震盪一回量縮又可留意。

MOSFET 概念股：茂達 (6138 -TW)、大中 (6435-TW)、杰力 (5299 -TW)(月線支撐)、尼克森 (3317-TW)(7 月 5 日大量為撐)、富鼎 (8261-TW)(7 月 23 日大量為撐)、捷敏 (6525-TW)(7 月 23 日大量為撐)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)(月線支撐)、漢磊 (3707 -TW)(月線支撐)，這族群也開始出現震盪，頗有漲多震盪的意味。

IC 設計概念股：聯發科為指標股，其他愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、安國 (8054-TW) 晶炎 (6411-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW)、聯陽 (3014-TW) 3034 聯詠 (3034-TW)、6233 旺玖 (6233-TW) 等就可留意！而先前鉅亨網文章明確點名天鈺 (4961-TW) 果然題材部段底部墊高了，敦泰 (3545-TW) 都已先過高了。

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