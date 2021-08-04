2025年Micro LED電視晶片產值 上看940億元

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (4) 日發布報告指出，新世代顯示技術 MicroLED 已逐步應用在大型顯示器上，雖然短期仍有成本、技術挑戰仍需克服，但在韓廠擴大導入電視應用下，預期 2021 年到 2025 年複合成長率將達 250%，估 2025 年 MicroLED 電視晶片產值將達 34 億美元(約新台幣 940 億元)。

集邦表示，韓國三星在 2018 年發表 146 吋電視牆，每年 CES 展上均持續推出 75 吋、110 吋、219 吋、292 吋等大型拼接顯示屏、Micro LED 電視，凸顯韓廠正積極布局 MicroLED 市場，但現階段 MicroLED 仍有技術、成本挑戰，包含晶片、背板與驅動、巨量轉移製程等技術。

成本方面，集邦指出，晶片是目前 Micro LED 電視成本占比最高的材料，以 4K 解析度電視來說，需要 2488 萬顆 Micro LED 晶片，但因晶片非常小，對磊晶片波長均勻性、製程無塵室等級要求嚴苛，此外，Micro LED 晶片尺寸小於 75μm，當前利用光激發螢光技術 (PL) 並無法完全偵測出晶片缺陷。

技術方面，集邦認為，未來 Micro LED 電視玻璃背板將搭配主動式驅動 (AM)，同時玻璃金屬化也將成為背板所需面臨的另一項技術挑戰。

集邦進一步表示，Micro LED 在製程上也面臨巨量轉移、檢修考驗，因近 2500 萬顆晶片，不易轉移良率、加工時間、後續檢測與修復，都是目前生產線構建複雜度主因，預期未來 Micro LED 電視巨量轉移至少需要達到每小時 2000 萬顆 (UPH) 的效率、99.999% 良率，才具有大量商品化條件。