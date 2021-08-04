廣三SOGO得標 擬斥200億元打造高鐵台中站前購物城

交通部鐵道局今 (4) 日宣布，高鐵台中站前最精華的事業發展用地開發案順利引商，最後評審結果，由廣三 SOGO 百貨集團組成的專案公司擠下新壽，取得最優申請人資格，預計將斥資 200 億元，打造全台最大規模的「超級娛樂購物城」。

鐵道局指出，為了推動高鐵台中車站地區的發展，於去年 11 月 30 日公告「新高鐵段 69、70、71 地號事業發展用地開發經營案」的招商案，以設定地上權方式，引進投資人開發經營，此案也被外界封為超級娛樂購物城。

鐵道局表示，8 月 2 日召開綜合評審會議，最後由第一大國際開發股份有限公司取得最優申請人資格，新光人壽保險股份有限公司為次優申請人。

鐵道局說明，此招商案土地面積約 4.8 萬坪，為鐵道局三大旗艦招商計畫之一，也是目前最大型的公部門招商案，基地位於高鐵台中站前第一排，具有高鐵、台鐵及台中捷運綠線的三鐵共站的優勢。

鐵道局指出，第一大國際開公司是由廣三崇光國際開發股份有限公司 (即廣三 SOGO 百貨) 及桂亞國際股份有限公司所組成的專案公司，預計投入約 200 億元，以「山雲水」為建築景觀意象，打造全台最大規模高級百貨購物中心、國際會議中心、多功能展示場、觀光酒店、影城、餐廳等多元商業娛樂設施。

鐵道局強調，本案開發完成後，將串連台中市區的人潮與商機，勢必帶動高鐵烏日站區及周邊區域全面發展，提升高鐵運量。