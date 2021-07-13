〈房產〉北市公館福音大樓房地 國美建設、濟盟建設溢價52%得標

疫情疑慮未歇並未阻擾投資人進場備貨腳步，由 CBRE 世邦魏理仕獨家代理，位於台北市汀州路三段「福音大樓」房地標售案今 (13) 日開標，吸引 9 組標單，國美建設、濟盟建設共同投標人以 39.29 億元的價格得標，換算每坪土地價格為 493.1 萬元，溢價 52%。

台北市汀州路三段的「福音大樓」土地面積為 796.75 坪，建物面積為 3376 坪。

負責此標售案的 CBRE 世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，此案於 5 月公開時便接獲各方投資人熱烈詢問，其中壽險公司及建商尤其積極，截止日前領標投資人總計 36 組，是 CBRE 世邦魏理仕辦理公開標售的史上新高；由於此案屬市場罕見的極品物件，加上台北市中心土地稀缺以及著眼未來重新開發價值，今日開標獲 9 組標單，從結果來看，疫情疑慮未歇，投資人對市場信心並未受阻，進場備貨腳步反更顯積極明快。

台北市汀州路三段的「福音大樓」房地案位處台北市正核心區域，本次標售標的除包含台北市罕見的 796.75 坪大面積土地外，尚包含地上建物福音大樓總面積約 3376 坪，該基地使用分區為第三種住宅區。

近年台北市土地稀少，且自 2009 年 10 月 20 日起，500 坪以上的國有非公用土地，不再辦理標售，自此市場上少有 500 坪以上土地釋出。國產署於今年 3 月標售兩筆台大旁住宅地，皆吸引多組建商搶標，分別由新潤建設以 24.22 億元、及綺華建設以 13.6 億元得標，推估未來房價更有機會挑戰每坪 130 萬元的行情。

展望後市，根據 CBRE 世邦魏理仕觀察，統計今年第二季商用不動產及土地總成交金額超過逾 918 億元，創歷史同期第三高紀錄，顯示台灣不動產投資市場交易維持熱絡，即使在疫情升溫後，大多數交易案仍如期進行，許多法人投資人對於不動產投資的態度仍維持積極。