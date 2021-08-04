三家銀行力拚宮廟金融 國泰世華近5千台ATM「代客普渡」

愈來愈多金融業瞄準「宮廟金融」，包括凱基銀行協助全台 10 大宮廟建置電子支付系統擁抱嗶經濟，國泰世華銀行與永豐銀行則結合自家 ATM，讓民眾在 ATM 就能點燈祈福；其中，國泰世華銀行今 (4) 日宣布，隨著中元節即將到來，全台近 5 千台 ATM 將推出「代客普渡」，各合作宮廟於祈福法會結束後，還會將普渡物品依客戶選擇寄送給客戶或捐贈給弱勢團體做愛心。

國泰世華銀與北港朝天宮推出限量媽祖普渡箱

國泰世華將信仰文化與金融科技結合，除了年初於近 5 千台 ATM 開始提供的點燈服務外，本次更推出「代客普渡」服務，集結全台北中南知名廟宇，包括：北港朝天宮、台中三清總道院、基隆指玄宮仙公廟、臺南臺疆祖廟大觀音亭、三義行德宮等，提供民眾不受時間及空間限制，從 ATM 上便進能行祈福點燈及法會報名的服務。

至於如何用 ATM 參加普渡，國泰世華銀行表示，只要至全台國泰世華 ATM，點選「宮廟服務」，選擇內容、填寫手機號碼後，即可透過金融卡轉帳或直接以現鈔完成付款，收到手機簡訊通知後，記得開啟宮廟服務網頁填寫資訊完成報名。

特別的是，國泰世華此次也與台灣媽祖信仰中心之一的「北港朝天宮」合作，推出限量 10,000 份的普渡供品「媽祖普渡箱」，內含專用金紙、18 種豐盛祭品、疏文旗等普渡用品，只要 8 月 18 日前於全台國泰世華 ATM 報名普渡法會，朝天宮將於 2021 年 8 月 20 日 (農曆 7 月 13 日) 中元普渡法會現場陳列祭拜，並代客填寫祭祀文疏，及代客捐贈 200 元香油錢，讓民眾今年普渡不需東奔西跑，即可一站搞定供品採買、祭拜、捐贈等流程。

凱基銀攜手宮廟擁抱「嗶經濟」 北北基宮廟今年上線

凱基銀行則是攜手宮廟擁抱「嗶經濟」，協助全台 10 大宮廟建置電子支付系統，方便民眾運用悠遊卡及信用卡，或以 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 完成支付。從既有客群及分行服務深化來出發，所以去年從嘉南區先開始，與台灣首廟天壇、嘉邑城隍廟、台南市關帝殿、台南大觀音亭、台南太保宮等宮廟合作電子支付系統；因為方向正確反應不錯，目前於北北基地區多家宮廟正進行中，預計今年可陸續上線。

凱基銀行法金產品發展處資深副總經理盛嘉珍表示，根據合作宮廟的觀察，目前透過電子支付交易，已佔合作廟方整體交易比例 3-4 成，主要用於添香油錢、點光明燈等項目，使用客群的年齡相當普及，除了 30-45 歲青壯族群愛用外，連 65 歲年長者也很習慣「嗶」一下的付款方式。

盛嘉珍表示，除了現行幫助廟方導入悠遊卡、信用卡、手機行動支付等多元支付工具，因應疫情，凱基銀行目前正協助幾間宮廟同步建置官網線上刷卡系統，以及信用卡定期定額扣款功能，讓遠在外地的遊子也能輕鬆點燈或捐款。

永豐銀 ATM 點燈安太歲 累積總金額已近千萬元

永豐銀行也致力於宮廟金融，於農曆年間提供民眾透過全台永豐銀行指定 ATM 點燈 / 安太歲服務，為民眾省去舟車勞頓，防疫期間也降低多人群聚的機會。

永豐銀行統計，近年來，民眾使用永豐 ATM 點燈 / 安太歲服務交易數累積超過 7000 筆，總金額將近新台幣千萬元。藉由永豐 ATM 網絡，宮廟服務範圍得以拓展至全台各地，廣受宮廟及信眾的好評。