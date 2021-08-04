宇瞻Q2純益季增36% 每股賺1.68元 與上半年同創高

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，受惠需求回溫、漲價效益帶動，加上轉型成效顯現，單季稅後純益 1.69 億元，季增 36.3%，年增 1.96 倍，每股純益 1.68 元，創單季新高；上半年稅後純益 2.93 億元，年增 38.45%，每股純益 2.91 元，也寫下歷年同期新高。

宇瞻第二季營收 22.87 億元，季增 9%，年增 35%，毛利率 19.41%，季增 2.1 個百分點，年增 2.91 個百分點，營益率 9.34%，季增 2.16 個百分點，年增 4.97 個百分點；稅後純益 1.69 億元，季增 36.3%，年增 1.96 倍，每股純益 1.68 元。

宇瞻上半年營收 43.85 億元，年增 20%，毛利率 18.4%，年減 0.86 個百分點，營益率 8.31%，年增 0.97 個百分點；稅後純益 2.93 億元，年增 38.45%，每股純益 2.91 元。

宇瞻總經理張家騉表示，今年營運雖部分受惠需求逐漸回溫與漲價，但公司年初即宣告將強化三大營運動能，包括專注重點領域、佈局未來技術與營運數位轉型等，效益也反映在財報上。

張家騉指出，近來透過數位化整合數據資料，完成一張小量客製化訂單，製造週期較去年同期大幅縮短 31%，高客製化客戶如伺服器、電動車充電樁、智慧醫療等，都是今年業務開發重點領域，也是未來幾年主流市場。

張家騉並預期，短期缺料情況仍是市場需求主要變數，會針對此變數提早執行因應策略，在供需保持彈性調整條件下，加上三大營運動能加持，盼今年營運可交出亮眼成績單。