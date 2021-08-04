威剛上半年賺贏過去各年度 每股純益9.05元創新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，在記憶體需求暢旺、加上產品價漲帶動下，單季稅後純益季增逾 1 倍，每股賺 6.05 元，上半年純益也大增 1.93 倍，每股純益 9.05 元，第二季及上半年獲利、EPS 同寫新猷，其中上半年獲利更是超越威剛有史以來每年獲利。

威剛第二季營收 106.32 億元，季增 17%，年增 42%，毛利率 18.2%，季減 0.87 個百分點，年增 4.03 個百分點，營益率 10%，季增 2.07 個百分點，年增 5.56 個百分點；稅後純益 14.74 億元，季增 1.15 倍，年增 4.6 倍，每股純益 6.05 元。

威剛上半年累計營收 197.27 億元，年增 34%，毛利率 18.6%，年減 0.19 個百分點；稅後純益 21.59 億元，年增 1.93 倍，每股純益 9.05 元。

威剛指出，第二季受惠記憶體價格逐季上揚、客戶需求暢旺，帶動第二季、上半年獲利與 EPS 同步創新高。

威剛董事長陳立白表示，在成立 20 周年時，已立下今年獲利要超越歷史高點的目標，上半年獲利已提前達陣，下半年及明年除記憶體業務仍將乘勝追擊，公司多角化布局的工控、馬達及電動三輪車、電競、智慧醫療等成效都將逐一顯現。

對於記憶體後市，威剛認為，目前上游記憶體原廠庫存水位偏低，對價格態度相對正面。雖然個人電腦需求因歐美疫情解封及全球供應鏈長短料，形成較多變數，但下半年企業端 IT 支出、新款 5G 智慧手機上市、資料中心與車用電子等應用，持續放大記憶體需求，支撐市場與價格走穩。

威剛預估，第三季 DRAM 合約價將再漲 8-10%，今年兩大記憶體中起漲腳步較晚的 NAND Flash，第三季價格表現有機會優於 DRAM。