億豐上半年稅後純益成長24% EPS 8.64元 下半年擬調高售價

億豐 (8464-TW) 今 (4) 日公布最新財報，上半年稅後純益 25.09 億元，年增 24%，每股純益 8.56 元。億豐表示，反映成本上漲壓力，下半年擬調高產品售價。

億豐第二季營收 74.25 億元，毛利率爲 53.92%，季增 0.21 個百分點，年減 4.03 個百分點，單季稅後純益 12.25 億元，季減 4.66%，年增 1.5%，單季每股純益 4.18 元。

億豐上半年收 142.1 億元，毛利率 53.82%，年減 1.04 個百分點，稅後純益 25.09 億元，年增 24%，每股純益 8.56 元。

展望 2021 下半年，億豐表示，全球運力短缺，正使公司面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長及運費高漲多重挑戰。新開設的美國德州輕組裝線，已於第二季開始挹注，稍減衝擊，億豐積極擴大墨西哥客製化窗簾產能，多方利用短鏈供應，因應全球運力短缺。

至於平價固定尺寸窗簾，億豐指出，雖然柬埔寨有疫情，但暫不影響營運，億豐仍密切關注當地疫情是否惡化，可能帶來的招工、產能不足風險。億豐也表示，客製化、固定尺寸窗簾的售價，會在下半年進行調整，以紓解成本上升的不利壓力。