車用二極體出貨旺 朋程上半年獲利成長4.8倍 每股賺2.92元

車用二極體廠朋程 (8255-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，稅後純益 1.11 億元，季減 27.92%，每股純益 1.22 元；受惠車用二極體出貨持續成長，上半年累計稅後純益達 2.66 億元，年增 4.8 倍，每股賺 2.92 元。

朋程第二季營收 9.84 億元，季增 1%，年增 73.54%，毛利率 31.25%，季減 0.02 個百分點，年增 9.72 個百分點，營益率 13.8%，季減 0.39 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 1.11 億元，季減 27.92%，較去年同期轉盈，每股純益 1.22 元。

朋程上半年營收 19.79 億元，年增 38.97%，毛利率 31.26%，年增 5.02 個百分點，營益率 14%，年增 9.08 個百分點；稅後純益 2.66 億元，年增 4.8 倍，每股純益 2.92 元。

朋程去年第四季起，受惠全球車市顯著回溫，車用二極體出貨成長，動能一路延續至今年，其中，高效二極體今年上半年出貨量已達去年全年，下半年可望逐季成長，等於今年出貨至少倍增起跳。

展望下半年，隨著晶圓代工業者擴大釋出功率元件的產能，車廠缺貨效應淡化，朋程整體訂單也將維持高檔，加上新品 48V MOSFET 模組 8、9 月開始量產，將挹注下半年營運動能。