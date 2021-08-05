中國港口受天災襲擊關閉 颱風季成供應鏈新威脅

極端氣候對中國造成的影響將成為全球供應鏈的新挑戰，強颱季節可能進一步延誤港口貨物出口，導致運輸成本上漲，消費者負擔的物價也將水漲船高。

本已不堪重負的航運業還在努力從疫情與地緣政治一系列的干擾中復甦，然而今年的暴雨、風災與洪水等天災又再次重創全球貿易。中國官方預計本月還有更多颱風襲來，航運業雪上加霜。

數位貨運代理公司 Zencargo 執行長 Alex Hersham 表示，一旦港口被迫關閉，貨櫃積累數量就會增加，加劇延誤情形。他有預估本次颱風季影響會比以往嚴重，延誤情形也會變得頻繁。

此外，今年 5 月鹽田港工人爆發新冠疫情，部分港口關閉，導致貨櫃堆積一個月，供應鏈受到嚴重衝擊。據分析人士與供應鏈情報公司 project44 表示，隨著貨輪從鹽田港口往其他港口轉移，鹽田港附近的製造工廠因無法出口庫存過剩，紛紛閉廠。

顧問業者 Wood Mackenzie 主管 Salmon Aidan Lee 表示，鹽田港工廠是全球製造業的基地之一，該區工廠關閉對供應鏈的影響非同小可。他也說，倘若再來幾個颱風，且每次都中斷工廠生產幾天的話，那麼供應鏈問題將越來越嚴重。

Hersham 表示，雖然鹽田港貨櫃等待出口時間已經從 6 月的 25 天降至目前的 5 天，而且在盧碧颱風警報降級後，也於周三晚間恢復營運，但若中國其他港口受天候因素影響，塞港情形恐將再次上演。

上海航交所在上月的報告中提到，烟花颱風影響中國東部的工廠營運，同時長江沿岸的主要港口在上周也停止營運，影響石油與煤炭等大宗商品的運輸。

運諮詢機構 Drewry 表示，在這些天氣因素干擾下，一個 40 英尺的貨櫃從中國運往美國的成本上升至創紀錄的超過 1 萬美元。該機構預估，美國消費者恐將不得不為聖誕禮物多支付 20% 的費用。

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