深圳鹽田港壅塞嚴重 馬士基、MSC示警情況正在惡化

中國航運樞紐之一深圳鹽田港自上月底爆出新冠肺炎案例以來，中國政府加強該地區防疫措施，使港口運作效率大幅下滑，據路透 (Reuters) 周四 (3 日) 報導，馬士基、MSC、中遠海運等航運業者警告客戶，港口壅塞的情況正在惡化。

深圳鹽田國際貨櫃碼頭 (YICT) 是中國繁忙的貨櫃港口之一，年吞吐量超過 1300 萬個 20 呎標準貨櫃 (TEU)，自上月 21 日爆發疫情後，該港採取嚴格防疫措施，禁止貨輪進港，導致貨櫃堆積如山、港外擁堵，直到周一部分復工時，已有超過 2.3 萬個貨輪等待出口。

Refinitiv 船舶追蹤數據周四顯示，目前有超過 40 艘貨輪停在碼頭外的開闊水域等待入港。本周自中國到歐洲的貨櫃 (FREIGHTOS-CN-EU) 每個 40 呎貨櫃運價已觸及 10627 美元，創下歷史新高。

全球航運龍頭馬士基 (Maersk) 周四示警，預計鹽田港的壅塞和延誤將持續至少 14 天，比先前預期的 12 天還要長。馬士基估計，主要停泊大型船舶的鹽田港東部運作效率較以往下滑 70%。

此外，地中海航運 (MSC) 周三表示：「鹽田港的情況不利公司的航運狀況，我們預計目前的停泊延誤和港口堵塞情況可能會持續至少一周。」MSC 規模僅次於馬士基。

包括中遠海運、赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 和海洋網聯船務 (ONE) 也提醒客戶應注意日益嚴重的延誤和擁堵，最壞情況可能無法停靠鹽田港。

路透引述的鹽田港消息人士表示：「因為目前是出口最繁忙的季節，而鹽田港是歐美航線最大的交通樞紐之一，為防止疫情擴散，當地政府非常重視鹽田的防疫措施。」

消息人士表示，鹽田港的病例沒有附近城市多，但仍需進行更多輪的核酸檢測，因此，港口恢復全面營運還需要一段時間。

航運業和中國當局已建議船隻轉向附近的港口包括深圳西港和廣州南沙港，儘管這兩個地區也有零星的案例，但這些港口仍正常營運當中。

深圳當地政府近期報告顯示，正在擴建的鹽田國際貨櫃港已成為進入中國的重要港口，每周約有 100 艘船舶停靠，其中 60% 來自於歐洲和美國航線。