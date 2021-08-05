〈能源盤後〉美庫存意外增加 中國疫情升溫 原油大跌 連跌3日

週三 (4 日) 交易，原油期貨價格大跌，將跌勢延續至第三天，係因 EIA 數據顯示美國原油庫存意外增加。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.41 美元或 3.4%，收每桶 68.15 美元，為 7 月 20 日以來首次收低於每桶 70 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.03 美元或 2.8%，收每桶 70.38 美元。

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (7/30 止) 美國原油庫存增加 360 萬桶，消息公布後，原油價格擴大下跌。然而，EIA 數據也顯示，汽油庫存減少 530 萬桶，而蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

Clipper Data 大宗商品研究主管 Matt Smith 表示，「隨著煉油廠的運行率連續第二週低於 1600 萬桶 / 日，以及出口下降，我們已看到原油庫存出現意外增加。」

「進口持續走強也是 3 週內第二次增加的原因之一，儘管汽油庫存的大幅下降有助於抵消原油數據的看跌情緒。隱含的汽油需求隨著夏日駕駛尖峰的到來而激增，然而，隱含的蒸餾油需求大幅下降，令其庫存小幅增加。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 400 萬桶、汽油庫存下降 110 萬桶、蒸餾油庫存下降約 60 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週 (7/30 止) 美國原油庫存下降約 87.9 萬桶、汽油庫存下降約 580 萬桶、蒸餾油庫存下降 71.7 萬桶。

本週原油價格面臨壓力，係因 delta 新冠變種病毒的傳播引發了對需求前景的擔憂，尤其是全球第二大經濟體中國的狀況。

德國商銀分析師 Barbara Lambrecht 報告指出，「中國需求的風險仍然是首要話題。」她觀察到一些分析師已經開始審查第三季的 GDP 預測。

中國武漢週二下令進行大規模核酸檢測，因為武漢爆發一連串 delta 病例，已宣布進入戰時狀態，中國首都北京也全面升級管制，要「不惜代價」嚴防死守。

《華爾街日報》報導，中國國家衛生委員會表示，截至週一結束，中國 14.1 億人口已接種了 16.9 億劑新冠疫苗。根據報導，由於大多為無症狀傳染，因此通常不會就醫。

然而，商業和消費者封鎖限令再起，令石油交易商感到擔憂。

「石油市場尤其緊張，因為對行動實施的防疫限制高度影響了石油需求。別忘記一點，去年全球石油需求年減 8.7%、煤炭需求下降 4%，而天然氣需求下降僅不到 2%。」

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