〈能源盤後〉新冠疫情蔓延引發需求擔憂 原油延續上週跌勢

週二 (3 日) 交易，原油期貨價格回吐早盤漲幅收低，延續前一交易日的大幅下跌，係因市場擔憂 delta 新冠變種病毒傳播對需求的衝擊。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 70 美分或 1%，收每桶 70.56 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 48 美分或 0.7%，收每桶 72.41 美元。

這兩項基準原油期貨價格週一均跌逾 3%。

Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 報告指出，隨著企業重新開業和消費者對汽油的需求增加，經濟恢復成長而推動了今年原油大漲，令 WTI 和 Brent 原油期貨價格今年迄今約莫上漲 48%。同時，OPEC + 之間不斷維持的生產紀律也提供油價支撐力。

「雖然後者可能會在未來幾個月和幾個季度保持不變，但考量到 delta 新冠變種病毒的潛在影響，前者將因病毒對策以及不確定的經濟趨勢而受到更多質疑。」他寫道。

他表示，如果石油漲勢的需求支柱開始崩潰，恐將無法守住今年迄今的漲幅。

「展望未來，我們目前仍對石油保持中立，因為市場盼望進一步了解當前的基本面。這可能會使 WTI 保持在每桶 66 美元的支撐位和 77 美元的阻力位之間。」Essaye 說。

德國商銀技術分析師 Axel Rudolph 表示，紐約商品交易所 9 月 WTI 期貨價格在 7 月初以 76.07 美元形成頂部，接著上週最後在 74.23 美元較低的頂部，而 6 月中旬的低點 68.86 美元被視為下行目標。

「進一步下行在 66.38 美元 / 64.94 美元遇到強勁支撐力，這是由 3 月和 5 月中旬的高點以及 7 月的低點組成。這也可能很快就會達到。」他寫道。

投資者也將關注美國原油和產品庫存的每週數據。API 週二稍晚公布，上週 (7/30 止) 美國原油庫存下降約 87.9 萬桶、汽油庫存下降約 580 萬桶、蒸餾油庫存下降約 72 萬桶。

EIA 週三預計公布上週美國原油庫存的官方數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國原油庫存下降 400 萬桶、汽油庫存下降 110 萬桶、蒸餾油庫存下降約 60 萬桶。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收近每百萬 Btu 4.027 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「經過上週五大幅拋售後，由於天氣預報溫度更炎熱，且本週稍晚預計宣布的庫存注入量低於正常水準，看漲動能已經恢復。」