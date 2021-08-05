【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 周三 (4 日) Fed 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩，終場美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.92~+1.18%。蘋果 - 0.28%、台積電 ADR+0.28 %、聯電 ADR+2.82%、日月光 ADR+2.39%。

2. 週二標普改寫歷史新高，週三台股以上漲 34.88 點的 17588.64 點開出後，在面板、IC 設計、半導體、生技等類股走強下，指數震盪走高，終場以上漲 70.13 點的 17,623.89 點作收，成交金額為 3,767.56 億元。三大法人合計買超 96.51 億元：外資買超 106.19 億元、投信賣超 29.98 億元、自營商買超 20.29 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，維持反彈格局。

（2）均線：突破月線，若能守穩月線，短線轉強。

（3）技術指標：7/29 日 KD 出現黃金交叉，在未出現死亡交叉前，短線將持續反彈。

4. 櫃買指數: 開高震盪走高，上漲 0.55%，收在 222.20 點，沿 5 日線反彈，有機會挑戰 225.05 點再創今年新高。

5. 觀盤重點：週三在 5 日線與 10 日線黃金交叉，形成短線助漲力道，且指數突破 20 日線，本週若能守穩 20 日線，短線轉強，在電子股領軍上攻下，有機會持續反彈挑戰 18000 點大關。

6. 上市櫃 7 月營收陸續揭曉，目前已有 110 家率先公布，其中，聚陽（1477）、迅得（6438）等 12 檔挾帶業績成長題材，獲法人買盤敲進，4 日股價同步走揚。法人認為，全球景氣持續復甦，且旺季、解封效應才剛開始發酵，績優成長股預料將是扮演盤面多方指標。

7. 宏碁（2353）上半年受惠持續延燒的教育市場、居家／遠距辦公及宅娛樂需求帶動，營收、獲利逐季走揚，以數倍翻漲的稅後淨利，更接連刷新 11 年來單季獲利紀錄，拉抬其上半年稅後每股盈餘來到 1.88 元，同站 2011 年來同期高點。

8. 砷化鎵雙雄宏捷科（8086）、全新（2455）營運成績單接連出爐，4 日分別公告半年報與 7 月營收。宏捷科第二季獲利以 1.98 億元創近 22 季新高，每股盈餘（EPS）1.01 元，毛利率由第一季的 27.9％上升至 29.06％，而全新 7 月營收則為 2.9 億元，今年來累積營收已破 20 億元大關，較 2020 年提早三個月達陣。迎接下半年旺季來臨，兩家公司均樂觀以待。

9. 微控制器 (MCU) 與類比 IC 大廠微晶（Microchip）昨（4）日公布 2022 會計年度第 1 季（2021 年 4 月至 6 月）財報，各項財務數字都超越原預期，未來營運展望也佳。市場預期，由於 MCU 市場需求持續強勁，國內包括新唐（4919）、盛群 (6202)、松翰(5471)、紘康(6457) 等業者，下半年業績表現應能保持在高檔水準。

10. 高速傳輸 IC 廠創惟（6104）下半年順利卡位進入蘋果及微軟等大廠新筆電機種供應鏈，等於將同時大啖蘋果及非蘋陣營大單，加上創惟預期下半年將持續反映半導體製造成本上漲。法人預期，創惟下半年業績可望明顯高於上半年水準，全年業績再衝歷史新高。

