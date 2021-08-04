外資青睞面板三虎 共買進逾16萬張

台股今 (4) 日由電子三雄領軍權值股攻高，電子股成交比重拉升至 64%，指數終場上漲 70.13 點，收在 17623.89 點，收復月線。外資資金重回電子族群，又以面板三虎最受青睞，共獲外資敲進超過 16 萬張。

三大法人方面，外資持續買超 106.24 億元，為連續 3 個交易日買超；投信賣超 29.97 億元，為連 4 賣；自營商買超 20.28 億元，三大法人共買超 96.5 億元。

期貨方面，外資回補空單 1224 口，空單未平倉口數降至 27318 口；投信增持多單 402 口，多單未平倉口數增至 937 口；自營商增持空單 484 口，多單未平倉口數降至 15442 口。

觀察外資動向，買超前五名全由電子股包辦，面板三虎最受青睞，外資分別大買群創 7.5 萬張、友達 5.2 萬張、彩晶 3.4 萬張；晶圓雙雄聯電、台積電分別 2.7 萬張、6831 張。

記憶體族群的華邦電、旺宏，各獲買超 4.4 萬張、1.5 萬張。其他電子股方面，外資買超華通、日月光投控、瑞軒、宏碁、聯發科各超過 3000 張。

外資賣超方面，出脫 ETF 期街口布蘭特正 2 共 1.1 萬張，並調節元大台灣 50 反 1、元大滬深 300 正 2、國泰智能電動車各超過 2000 張。

外資並賣超傳產股亞泥、聯成超過 7700 張，燁輝、長榮、台泥、大成鋼、大亞超過 2000 張。電子族群方面，賣超台表科 6135 張，南亞科、仁寶逾 5000 張，金像電、智原、矽統、欣興、和鑫均超過 3000 張。

法人指出，現階段觀察台股成交量的角度與過去不同，先前 4000-5000 億的大量，主要來自貨櫃三雄的當沖量，3000 多億元的成交量能會否成為往後常態，有待觀察。

