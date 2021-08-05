三分鐘讀懂 EIP-1559 對以太坊經濟模型的改變

靜靜欣賞這一歷史性時刻時，重要的是要意識到 EIP-1559 升級旨在提高評估交易費用的可靠性並降低交易擁堵。

更深入瞭解 EIP-1559 及其潛在影響，請閱讀《讀懂以太坊 EIP-1559 提案，它爲何備受爭議？》

撰文： Marcus Sandstrom，The Defiant 作者

編譯：Perry Wang

DeFi 媒體平臺 The Defiant 社區人士可能是一羣與衆不同的、固執己見的羣體，但有一件事我們都同意——Gas 價格對以太坊經濟是一個真正的拖累。

看看過去幾個月發生的事情：Gas 價格在飆升，使用戶無法進行以太坊旨在支持的所有酷事，例如鑄造 NFT、匯款或玩 DeFi 應用和服務。以太坊 Gas 費用的波動性對於企圖與以太坊一較高下的 Solana 和 Cardano 等其他區塊鏈項目來說也是一個福音。

最糟糕的是 Gas 價格——這本質上是處理交易的成本——正在阻止以太坊真正成爲以太坊。不過本週我們可能終於有了一個解決方案：它被稱爲 ，它是迄今爲止以太坊區塊鏈所有更新的彙總。

目標結果：以太坊用戶應該擺脫在使用自己鍾愛的網絡時遭遇成本刁難的窘境了。

這一升級提案 2015 年於英國首都倫敦舉行的以太坊開發者大會上被提出，因此被稱爲「倫敦」升級，它將是比特幣之後最有價值的加密貨幣協議硬分叉。

它旨在使 Gas 價格更可預測、且不易受到操縱。倫敦升級期待實現的目標：以太坊用戶應該擺脫在使用自己鍾愛的網絡時遭遇成本刁難的窘境。

要了解這一變化的重要性，您必須瞭解目前如何計算「Gas」費用：對於在以太坊上執行的每筆交易，您都需要向礦工支付「Gas」或稱「交易費」。礦工在驗證交易區塊時獲得這一費用作爲區塊獎勵。當交易堆積增多時，網絡就會陷入擁堵，Gas 費用也會攀升。

Gas 價格極具波動性

過去幾年來，Gas 交易費用變化很大：最低費用約爲 2 gwei （10^9 gwei = 1 ETH），但 一度高達 500 gwei。這意味着交易費用高達數百美元。

作爲用戶，如果您沒有爲自己的交易設置高過平均水平的 Gas 費用，有時交易就會延遲。也就是說，Gas 費用波動很大，可能會讓用戶無法在網絡上進行交易。

圖片來源：Ycharts

過去 6 個月間的 Gas 費變化，來源 ：Ycharts

目前有一個拍賣機制來確定 Gas 價格。如果 Gas 價格足夠高，礦工將進行競標，以將該交易包含在區塊中。 因此如果用戶願意支付更多，礦工更有可能將相關交易包含在一個區塊中。 意味着如果網絡繁忙——每秒超過 15-20 筆交易，這是目前以太坊的峯值上限——用戶必須激勵礦來接受自己的交易，這會導致用戶爲交易增加更高的 Gas 費。

圖片來自 Metamask.com

這種拍賣機制存在很多效率低下的問題。問題之一，是沒有簡單的策略來選擇最佳出價。例如，假設您願意爲一筆交易出價 0.50 美元，但其他所有人都出價 0.05 美元，其實您出價 0.08 美元會更有意義。在今天的競標系統中，這並不容易做到。如果您想對這一問題有更詳細的瞭解，請查看 Vitalik 的這篇文章，其中有詳細說明。

礦工還可能通過將自己的交易包含在一個區塊中，人爲地提高 Gas 價格，也是現實存在的一個問題。

以太坊每秒可以處理 15 到 20 筆交易，有時這會造成交易擁堵並使 Gas 價格上漲。有時候，僅僅鏈上轉賬的交易費用已飆升至 數百美元。

Gas 價格高企和不可預料所製造出的問題

當 Gas 價格如此之高時，它可能會迫使開發者轉投其他區塊鏈，如 Solana 或 Cardano。如果用戶可能需要支付高達 30-50 美元才能在 Uniswap 或 Sushiswap 上交換代幣，他們自然也受到負面影響。

Gas 價格高企並不是唯一的問題，另一個問題是費用非常難以預測。某些時候它們相當低，有時它們會飆升。截止我們發稿時，每筆交易的平均費用爲 7.982 美元。

您可以在下圖看到過去 50 天左右的 Gas 費用是如何反彈的。

圖片來源： Ycharts

EIP-1559 提案希望通過取消以太坊的 Gas 費用拍賣系統，並以基本費用機制取而代之，從而改變這一現狀。這意味着，您現在不僅要向礦工支付費用，還需要支付一筆基本費用（該費用會被焚燬），然後您可以給礦工小費。

EIP-1559 升級後 Gas 費用水準將如何確定？

放棄拍賣方式，EIP-1559 將推出基礎 Gas 費，該費用將根據網絡交易流量而變化。基本費用將被銷燬，這意味着它不會流向礦工。

另外還有一種叫做「優先費」的東西，可以用小費作爲類比。因此，如果用戶希望自己的交易排在隊首，可以添加優先費。

EIP-1559 還通過將每個區塊的最大 Gas limit 從 12.5M 改爲 25M 來增加網絡容量。這意味着當網絡利用率 > 50% 時，基礎費用會被逐步推高。 相反，當網絡利用率