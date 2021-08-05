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一文讀懂 DeFi 風險管理市場及保險協議 Risk Harbor

鏈聞 - ChainNews (來源：鏈聞)
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在 Risk Harbor 中，承銷商會競相提供最佳保險費率，保險購買者也可以透明地尋找並交易最適合自己的保險計劃。

原文作者：Paul Veradittakit，Pantera Capital 創始合夥人
譯者：盧江飛

現階段，利用 DeFi 漏洞實施攻擊的情況愈發嚴重，僅在過去一年，DeFi 生態系統中因攻擊而被盜的資金規模就高達 4 億美元，其中就包含一些成熟的、經過審計的項目，例如 Yearn.Finance 和 THORChain。

毫無疑問，當下黑客已經成爲質押者、流動性提供者和其他 DeFi 參與者的一個嚴重痛點，但目前該行業內的一些避險工具仍然僅限於審計、鏈上監控和原始保險等領域，諸如當下的保險協議 Nexus Mutual （此前已經詳細介紹過一些 DeFi 保險平臺，具體可參閱《去中心化保險》這篇文章）等等。

而 6 月 24 日，DeFi 保險賽道的新秀選手 Risk Harbor 剛剛宣佈完成一筆 325 萬美元的種子輪融資，Framework Ventures 和 Pantera Capital 聯合領投，Coinbase Ventures、CoinDesk 的母公司 Digital Currency Group 等參投，旨在爲保護 DeFi 用戶資產提供全新的選擇。

什麼是 Risk Harbor？

今年 6 月主網剛剛上線的 Risk Harbor，基於自動化且透明的保險理賠流程，如今其承保服務已經涵蓋了 Yearn.Finance、PoolTogether、Aave、Compound、Pickle、Harvest Finance 和 BarnBridge 等多個頭部 DeFi 協議的精選資產。

此外，Risk Harbor 已推出一個全面的軟件開發包（SDK），計劃由此快速擴展並實現與其它不同區塊鏈上的 DeFi 協議集成。與此同時，Risk Harbor 作爲保險賽道的新秀選手，有兩個重要優勢：

1、參數保險（Parametric Insurance）。Risk Harbor 通過算法處理索賠，而 Nexus Mutual 則通過治理手段來決定是否提供索賠。換句話說，Nexus Mutual 的保險承銷商會“手動”驗證每個支付請求，另外 Nexus Mutual 在理賠機制上也有一些問題，拒絕索取請求越多反而能在經濟上受到激勵。事實上，超過 80% 的 Nexus Mutual 索賠已被拒絕。而 Risk Harbor 是以參數方式解決索賠：如果發生預定事件（例如，yUSDC 代幣在 Yearn.Finance 協議上被盜），保單持有人可以在 45 秒或 3 個區塊內收到賠付，整個索賠過程透明、自動化且快速。

2、資本效率（Capital Efficiency）。在 Nexus Mutual 上購買保險，每年通常需要支付 2-3% 的保費，具體取決於協議設定的費率，而且未來費率很可能只增不減。相比之下，Risk Harbor 的承保流程更高效且高度可組合，同時還能支持幾乎所有承銷資產，甚至包括一些經營性資產（productive assets）。因此，Risk Harbor 可以提供業界最低的保險費率，目前該平臺上許多 DeFi 協議的年保險費率不到 1%。

Risk Harbor 如何保護用戶的 DeFi 資產？

使用 Risk Harbor 的第一步非常簡單，即購買能夠覆蓋自己 DeFi 頭寸的保障。事實上，相比於其他 DeFi 保險繁瑣的前端服務流程，在 Risk Harbor 上購買保險的操作非常簡單。

首先，我們需要查看 Risk Harbor 的資金池，然後找到希望投保的資產。截至發文時，Risk Harbor 共提供了 6 種受保護資產，分別是：yvDAI、bb_cUSDC、fUSDC、bb_amDAI、bb_amUSDC 和 bb_amUSDT。在從 Risk Harbor** 購買參數保險之前，我們必須持有其中一種或幾種資產**，同時確保已經將這些資產放入到自己的 DeFi 錢包中（比如 MetaMask、WalletConnect 或 Fortmatic）。

然後，我們需要找到想要購買保險的資產池。舉個例子，我們可以選擇 Barnbridge 的 Compound USDC Junior 資產池，然後點擊「Protect」（保護）按鍵，接着就可以輸入希望保險的 bb_cUSD 的代幣數量。

從上述截圖中，我們可以直觀看到承銷商的保險可視化展示，其中藍線顯示保險承銷商收取的保費、以及已經使用的資金池數量。此外，在「Default Ratio」（違約率）下，可以看到保險賠付的確切條件——如上圖所示情況，當 1 bb_cUSDC 跌至 0.5218 USDC 以下時，就屬於「違約」。

此時我們只需點擊「Purchase」（購買）按鍵，然後同意瀏覽器錢包可以接收後續通知提醒消息，這是我們的資產已經得到 Risk Harbor 的算法保護了。

如果接下來想繼續提出索賠，操作也很簡單，只需四步即可完成，具體可訪問此 鏈接 瞭解詳情。

最近，Risk Harbor 團隊還發布了一個「黑客模擬器」，允許用戶模擬協議黑客，提出索賠，並模擬接收賠付，所有這些都是在實時合約上進行的。如果你有興趣更好地瞭解 Risk Harbor 的理賠過程和理賠機制的工作原理，可以在此處嘗試使用「黑客模擬器」。

用戶可以如何賺取收益？

在 Risk Harbor 中，我們還可以扮演另一個角色：保險承銷商。保險承銷商需要承擔賠付事件的下行風險，作爲交換，承銷商可以從其資本中獲得了有吸引力的收益。參與 Risk Harbor 保險承銷商的過程其實與上面概述的流程非常相似，但我們在此再做一個詳細解釋。

首先，我們需要選擇一個要爲提供流動性的資產池。根據所選擇的資產池，可能需要存入不同的資產：例如，fUSDC 資產池需要由 cUSDC 承銷保險，而 bb_cUSDC 則需要由 yvUSDC 承銷保險。

舉個例子，假設我們想承銷 bb_cUSDC 資產池保險，此時需要提供 yvUSDC 代幣，而獲得 yvUSDC 的過程其實很簡單：
1. 將所需數量的 USDC 存入你的錢包；
2. 轉到 Yearn.Finance 並將代幣存入 USDC 池；

在上述兩個步驟結束後，我們的錢包中就應該有等量的 yvUSDC 了。

接下來，單擊資產池的「Underwrite」（承銷）選項，然後輸入想要提供的流動性數量。除了輸入數量之外，還可以選擇「Price Point」（價格點）或是選擇希望向保險買家收取的費用。需要注意的是，設置的費用越高，相應的保險合約被購買的可能性就越小；流動性提供者（LP）可以尋找利用率 / 費用「甜蜜點」並通過這種方式獲得激勵，這個模式類似於 Uniswap V3 最近推出的中心化流動性提供功能。一旦參數設置完成之後，單擊「Deposit」（存入）按鍵即可。

現在，我們已經可以從提供的流動性資金中賺取收益，且 Risk Harbor 允許用戶質押自己的承保頭寸來獲得額外獎勵，這意味着我們的收益將會變得更多。

爲此，我們需要轉到「Stake」（質押）選項，從下拉菜單中選擇自己的頭寸，然後單擊「Stake」。對於 Staking 而言，除了可以賺取承銷費用之外，還可以通過不可交易票據代幣（untradeable ticket token）賺取 Risk Harbor 治理代幣（注：該治理代幣即將推出），我們設置的「Price Point」（價格點）越低，獲得的質押獎勵就會越高，這其實也是降低終端用戶費用的另一個誘因。

小結

DeFi 賽道目前還處於爆發的前夜，伴隨 DeFi 市場日益增長的體量和創新玩法，背後所對應的風險敞口也越來越大，這注定鏈上原生保險的需求會呈井噴式發展。

不過雖然市場上已經有不少 DeFi 保險協議，但都未能最大限度地解決市場痛點問題從而迎來爆炸式發展，以至陷於停頓。因此在 DeFi 保險賽道里，應該還會出現更多後起之秀，比如新的保險協議、覆蓋更多風險類型、以及更好的風險評估模型等。

而致力於成爲用戶友好的保險解決方案的 Risk Harbor，正是其中的有力探索者之一，值得持續關注。


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