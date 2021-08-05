00882高配息強吸金 股東數占1/3陸股ETF 獲准追加募集195億元

中信中國高股息 ETF(00882-TW) 憑藉實質高配息成為今年市場上高股息 ETF 的最大黑馬，基金規模 7 月單月增加 48 億元，受益人數也達到整體陸股 ETF 受益人數的 3 分之 1，由於市場投資人支持，基金 7 月底獲准追加募集，額度 195 億元。

中信中國高股息 ETF 為國內首檔聚焦香港掛牌陸股的高股息 ETF，由於 7 月首次配息，單次配息率逾 4%，受市場投資人追捧，基金受益人數急增至 8.6 萬人，也就是說，每 3 位陸股 ETF 投資人，就有 1 人持有 00882；為此中信投信申請追加募集。

00882 追蹤恒生中國高股息率指數，主要成分股為金融、地產、能源等族群，近期中國股市因非基本面因素而下跌，但對於長期領息的投資人而言，近期較低的股價有助提高股息率，目前指數股息率已高達 9.18%，相對高於國內主要陸股指數的股息率。

中信中國高股息 ETF 經理人葉松炫表示，全球經濟由於各國政府大興土木，強力推行基礎建設，加上市場資金浮濫，供應鏈壅塞推升終端產品價格，預期下半年通膨仍將持續揚升，有利地產、金融、能源等產業表現。

葉松炫指出，中國政府自去年出台「三條紅線」政策，主要是要降低產業之財務槓桿，長期而言，官方的監管有助於產業健全發展。雖然監管風險仍未消退，但不少地產股的股價淨值比為歷史上首次跌破 1，代表公司帳上資產高過市值，且三條紅線也有兩條達標，長期地產股的投資價值將愈發提升。

恒生中國高股息率指數的成分股中約 53% 企業註冊地為中國、台灣以外地區，適用海外所得達 100 萬元以上須申報，超過 670 萬則須課稅的稅制；對多數投資人來說，選擇該檔配息產品做為存股標的，可相對享有賦稅優勢。