歐美健身需求強 台灣今年體育用品產值可望續創高突破600億元

經濟部統計處今 (5) 日發布產業經濟簡訊，觀察台灣體育用品發展，統計處認為，近年在歐美健身器材需求成長下，持續帶動體育用品產值擴增，統計今年前 5 月產值已達 353 億元、年增 96.4%，預期今年全年產值可望突破 600 億元，再創歷史新高。

統計處表示，受惠全球運動健身風行，加上國內業者產品多樣化，成功打進國際知名度假飯店、大型連鎖健身俱樂部，我國體育用品產值從 2016 年起逐年增加，去年產值達 598 億元、年增 13.4%，已連續 5 年創歷史新高。

從主要產品觀察，統計處表示，近年以室內健身器材為大宗，去年受疫情影響，在家運動風氣取代至健身俱樂部習慣，帶動家用跑步機、踏步機等需求增加，占比躍升至 6 成以上，今年前 5 月產值達 229 億元、年增 1.5 倍；高爾夫球用品也受惠廠商回流台灣，前 5 月產值衝上 59 億元、年增 50.6%。

台灣體育用品則以外銷為主，統計處表示，直接外銷比率達逾 9 成，去年出口值達 22 億美元、年增 17.4%，出口市場以美國為主，占比達 59.1%，中國則占 6.1% 居次，日本、英國也各有 5.5%、4.7% 占比，今年前 6 月出口值則已達 17 億美元、年增 106.1%。

另一方面，我國體育用品業工廠集中台中、彰化、台南，涵蓋各項球類用具、田徑用品、衝浪板、滑雪板、溜冰鞋、釣具、體操及健身器材等產品製造，根據 2019 年統計，體育用品業工廠營運家數達 467 家，從業人員約 1.75 萬人。