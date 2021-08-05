〈台股盤中〉開高震盪 回測17600點關卡月線得而復失

台股今 (5) 日電子股成交比重維持 6 成以上，資金主流逐漸轉往電子股，雖然聯發科、聯電等權值股走強表態，但台積電、鴻海走勢震盪，加上航運族群翻黑、台塑四寶也表現弱勢，大盤開高震盪走低，一度跌破 17600 點並失守月線，預估今日成交量約 4000 億元。

觀察電子權值股，聯發科表現冠三雄，漲幅超過 1%，台積電在平盤附近震盪，鴻海則處於盤下；聯電、聯詠漲幅均超過 3%，矽力 - KY 也漲逾 2%。

二線晶圓代工廠表現強勢，除聯電上漲 3% 外，世界先進在法說報佳音後，昨日股價跳空漲停鎖死，今日則再度飆漲近 9%。

在第二季 EPS 創新高激勵下，記憶體模組廠威剛、宇瞻同步走強，宇瞻漲逾半根停板，威剛漲幅近 3%。而面板三雄歷經昨日外資大買強漲後，今日股價回檔，群創走勢震盪，友達、彩晶一路處於盤下。

IC 設計族群表現強勢，類比科強攻漲停，創惟飆漲 8%，力旺、矽統、群聯、太欣同步漲逾半根停板，研通、海德威同步上漲超過 4%。

生技族群也有多檔個股亮燈漲停，包括杏輝、和康生、杏國、立萬利、生華科。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股上檔出現明顯壓力，轉為橫向整理，但電子股成交比重已明顯回升，後續主流可望回歸至電子族群，航運、原物料族群恐轉為弱勢，後續觀察資金由中小型電子股轉往權值股，能否帶動大盤量能有效回升，指數才有機會朝萬八邁進。