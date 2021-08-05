【Wen姐筆記】敗部復活 再拚重返17700？進入硬仗區 短多別掉球

8 月台股敗部復活賽，昨日力拚第 3 勝，多頭再度藉由拉尾絕技，以 17623.89 點作收，雖成交值僅 3790 億元，但終於成功摸到久違的月線! 多方再拚重返 17700 點? 快攻不是重點，短多能穩穩掌握控盤權，台股才有機會累積動能，再啟航挑戰 18000 點歷史新高! 多空關鍵區為 17555 點。關鍵點位為 17520、17588 與 17636 點。

多頭昨日成功守住 17500 點城池，並將 17500 點轉為多方補給站，兩端哨站 17486 與 17520 點，成為重要防守區。而 17555 點是台股這波敗部復活賽多方第一階段目標，務必得守穩。進入 17600 點至 17000 點之間，為多方硬仗區，17600 點城池與兩端哨站為 17588 與 17616 點，甚至 17636、17666 點至 17700 點區域，都是多方最艱苦的硬仗區。17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點。多方如何化解? 必須站穩 17747 點，才算闖關成功，再往挑戰歷史新高啟航!

但如 17486 點棄守，昨日的第 3 勝就得被收回，月線仍將成為多方壓力區。須提防回測 17447 點與 17400 點城池，17400 點城池兩端哨站 17388 與 17422 點，不宜棄守，否則本波反彈將告一段落，如再棄守 17333 與 17355 點，多方最好的狀態僅能維持區間盤整，如再棄守 17300 點與 17253 點，17300 點兩端哨站為 17282 與 17311 點，提防空襲警報再次響起!

台股為何愈漲量愈縮? 別忘了這波是反彈格局! 雖然昨日大盤收站上月線，但並不代表多方從此就可輕鬆揚帆北上! 17555 至 17700 點城池間，仍是多方硬仗區，多方必須謹慎善用類股個股輪動，如能再度發揮以往的車輪戰優勢，才有機會消化上檔壓力，完成跌破月線至重返月線，歷時 12 個交易日的校正回歸! 昨日多方動用的前鋒，其中低價的面板族群最為搶眼，不過內外資法人不同調，投資人需留意今日能否續強，如將昨日的大量視為換手，要轉為強勢多方攻勢， 昨日突破的重要關鍵價，就不能再棄守! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)