〈中美晶法說〉Q2純益季增45% 每股賺3.61元 上半年6.11元同寫次高

中美晶 (5483-TW) 今 (5) 日召開法說會並公告第二季財報，稅後純益 21.19 億元，季增 45%，年增 39.78%，每股純益 3.61 元，純益寫新高、EPS 寫單季次高；受惠轉投資公司營運轉佳，加上環球晶 (6488-TW) 獲利挹注，上半年稅後純益 35.8 億元，年增 23.45%，每股純益 6.11 元，也寫次高紀錄。

中美晶第二季營收 171.83 億元，季增 7%，年增 14.27%，毛利率 34.04%，季增 0.37 個百分點，年減 1.17 個百分點，營益率 25.1%，季增 0.42 個百分點，年減 1.75 個百分點；稅後純益 21.19 億元，季增 45%，年增 39.78%，每股純益 3.61 元。

中美晶上半年營收 332.35 億元，年增 9.6%，毛利率 33.86%，年減 0.26 個百分點，營益率 24.9%，年減 0.64 個百分點；稅後純益 35.8 億元，年增 23.45%，每股純益 6.11 元。

中美晶表示，本業太陽能單晶電池部分．生產線已全數完成 G1 提升至 M6 高效電池的量產準備，將逐步升級並擴產，配合未來市場需求，也將同步研發下世代單晶電池、持續維運下游電廠、趁勢推出新品，進一步提升營收成長。

此外，中美晶也宣布，將與旗下所有子公司，達成 2050 年前完成 100% 使用再生能源的目標，透過中美晶本身興建太陽能電廠的經驗，搭配簽訂購電協議與購買再生能源憑證，分階段達成目標。