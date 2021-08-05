〈艾美特股東會〉深圳舊廠開發案提前竣工驗收 下半年認列補償金

小家電廠艾美特 - KY(1626-TW) 董事長史瑞斌今 (5) 日表示，深圳工業區舊廠土地開發案已提前竣工驗收，預期所有程序完成後，年底前有望認列遷移補償金人民幣 1.5 億元，約可挹注每股純益 4.6 元。

艾美特深圳工業區舊廠土地開發案，2016 年與深圳市 TCL 海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，2019 開工動土，原預定今年 10 月完竣驗收，目前提前至本月驗收，後續 TCL 將支付遷移補償金約人民幣 1.5 億元。

深圳舊廠土地開發案位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道工業區，未來將有三條地鐵經過，其中兩條陸續將在 2021 年下半年、2022 年完工，鄰近也將有 2 個地鐵站。

史瑞斌指出，土地開發案完工後，艾美特可分到 1.09 萬坪樓地板，初步規劃自用與出租為主，其中將出租共 15 層樓，年租金收入近千萬人民幣。

其他廠區方面，艾美特生產基地位於深圳與九江，史瑞斌表示，目前兩廠產能各半，隨著大環境改變，深圳已不適合進行量產，今年下半年啟動產能轉移計劃，深圳廠保留業務與研發單位，產線則將陸續移至九江廠，目標年底前，九江廠產能比重拉升到 8 成。