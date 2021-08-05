〈鴻海結盟旺宏〉鴻海斥25.2億元取得旺宏6吋廠 聚焦SiC、電動車應用

鴻海 (2317-TW) 與記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 今 (5) 日共同召開記者會，鴻海董事長劉揚偉宣布，將以 25.2 億元，取得旺宏位在竹科的 6 吋晶圓廠廠房及設備，預計年底前完成交割，將聚焦電動車以及第三代化合物半導體 SiC 應用。

此次交易案由旺宏總經理盧志遠以及鴻海集團 S 事業群 (S Business Group) 總經理陳偉銘代表雙方公司簽署合約，劉揚偉及吳敏求共同見證，透過此交易，鴻海與旺宏也將展開進一步合作。

劉揚偉表示，鴻海購置旺宏 6 吋廠資產，除了是集團「3＋3」領域投資規劃外，將用來開發與生產第三代半導體，特別是電動車使用的 SiC 功率元件，這將是鴻海在「3＋3」策略中，整合 EV 與半導體發展的重要里程碑。

劉揚偉指出，竹科身為全球半導體重鎮，這個廠區也將成為 S 事業群的新竹總部，鴻海也將藉此與竹科廠商展開更為緊密的互動與合作。

鴻海也表示，購置旺宏六吋廠後，未來的主要產品除 SiC(碳化矽) 功率元件外，也會輔以矽晶圓的產品如微機電系統 MEMS 等，契合鴻海發展半導體、電動車、數位健康等事業的戰略需求。