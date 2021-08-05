比特幣市場缺追價買盤

文．謝晨彥

美國 SEC 現任主席根斯勒 (Gary Gensler) 曾在麻省理工教授區塊鏈與佳密貨幣課程，幣圈原本期待這位熟知區塊鏈技術的新主席，能開啟美國加密貨幣 ETF 的大門。做為學者，根斯勒對區塊鏈技術與產業發展一直都抱持正面態度，但是身為美國金融業最高監管單位，是否放行加密貨幣 ETF 就是另一回事。在八月三日的舉辦的阿斯本安全論壇中，根斯勒的演說內容明確指出「加密貨幣應該列為證券監管，在確保法律框架能保護投資人前，美國不需急著開放加密貨幣 ETF。」

如果借用根斯勒的原話，第一台全尺寸汽車在一七七○年就被發明出來，但直到一九○三年美國頒布交通法規，以及福特推出 T 型汽車後，汽車才真正開始普及。而對比現在的區塊鏈，這個產業依舊很年輕。美國監管大老雖然放話，不過產業應用發展不會停下來，這是一段法律與產業漫長的磨合期。在監管框架出爐之前，加密貨幣的行情還是以消息面作為主要動能。

根據 Glassnode 的數據顯示，近幾個月比特幣以每月十萬多枚的速度持續流出中心化交易所。這意味著籌碼行為從出售轉變為儲存，代表想賣的人都賣光了，想屯幣的也收集夠籌碼了，有助於比特幣的價格在目前的位階穩定下來，後續要進一步大跌的機會降低。比特幣期貨的未平倉部位，近一周的淨多單仍維持在一千出頭的水準，代表市場無追價意願，幣價出現反彈的機會並不高。最後觀察技術面，幣價前一波反彈觸及四萬二千美元後轉折向下，配合籌碼觀察，目前市場追價仍不積極，維持在四萬整數關卡整理的機會偏高。

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來源：《理財周刊》1093 期

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