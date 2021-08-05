機器人理財4年投資人數才破10萬人 金管會兩招拚轉骨

「機器人理財」自 2017 年 6 月開放以來，據金管會最新統計，僅有 13 家業者開辦此業務，投資人數花了 4 年才突破 10 萬人。為了擴大機器人理財業務，金管會今 (2021) 年底前擬修正法規，預計朝「投顧服務的加值」等二大方向鬆綁。

回顧金管會對於「自動化理財顧問」的開放進程，主要是 2017 年 6 月下旬發布「自動化投資顧問服務 (Robo-Advisor) 作業要點」，此為自律規範，規範自動化顧問、KYP（Know Your Product）、KYC（Know Your Customer）、投資組合再平衡作業程序等的定義，同年 8 月也放寬讓業者在一定條件之下，替客戶提供再平衡的交易服務。

機器人理財開放 4 年，據證期局統計，截至今年 6 月底，國內僅有 13 家業者開辦機器人理財業務，包括復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧、鉅亨投顧、中租、阿爾發投顧、王道銀行、兆豐銀行、國泰世華、永豐銀行、華南銀行和第一銀行。

至於機器人理財的投資人數在今年 6 月正式突破 10 萬人、達 10 萬 6234 人，比起去年同期 5 萬 2325 人，大增 5 萬 3909 人，資產規模達 37.35 億元，年增 15.49 億元、141.12%。證期局表示，今年成長較多，主要是銀行部分在這一年裡新增了華銀和一銀，銀行加強推廣機器人理財，因此在銀行這塊成長蠻多。

以各業別來看，投信投資人數一年增 133 人、資產規模增 1 億元，投顧增 1916 人、資產規模年增 3.62 億元，而銀行則明顯大躍進，投資人數一年就激增 5 萬 1860 人、資產規模也跳增 17.25 億元。

以已經推出 4 年的發展速度與規模來看，機器人理財仍可說是發展太慢，尤其投信投顧的發展「龜速」，證期局表示，機器人理財是金管會「資本市場藍圖」裡的重要項目，依照時程，今年底前法規要修正完成，目前正計畫協助投信投顧發展機器人理財業務，預計朝「投顧服務的加值」、「全權委託的簡化」二大方向鬆綁，讓機器人更有效地幫小資族理財。