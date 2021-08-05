因應通膨 金管會擬提高金融消費評議額度 調幅達兩成

為確保金融消費爭議可迅速有效解決，金保法設立評議決定一定額度的機制，金管會今 (5) 日宣布，因應通膨，將提高金保法一定額度金額，調幅達兩成，以強化對金融消費者保護。

金管會表示，金保法設有評議決定一定額度的機制，2011 年 12 月 30 日首次公告一定額度施行迄今已 10 年，參酌國內經濟金融發展情形及國外做法，並衡平考量消費者權益維護與對訴訟權的限制，因此擬酌予提高一定額度金額，以強化對金融消費者保護。

金管會進一步表示，該會已研擬調高金保法第 29 條第 2 項一定額度的金額，依爭議類型將新臺幣 100 萬元 (投資型金融商品或服務、財產保險給付、人身保險給付及投資型保險商品) 調高至 120 萬元；10 萬元 (非投資型融商品或服務、多次給付型醫療保險金給付及非屬保險給付爭議) 調高至 12 萬元，將於近日內預告，以徵求各方意見。

所謂金保法評議決定一定額度的機制，金管會說明，即金融業者簽訂「書面同意」，表明願意適用金保法的爭議處理程序者，評議決定給付金額在一定額度以下應予接受，相對人 (消費者) 如果也同意接受，評議決定成立，有拘束雙方當事人的效力，並於送法院核可後，與民事確定判決有同一效力。此修正草案將在近日內預告 30 天，以徵求各方意見。