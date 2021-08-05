裕隆上半年純益年增2倍 每股賺2.35元 登11年新高

裕隆 (2201-TW) 今 (5) 日公布財報，受惠兩岸車市穩健、調整體質及轉投資公司貢獻下，第二季稅後純益 9.43 億元，創近 9 年同期新高，季減 30.56%、年增 66.31%，每股純益 0.96 元；上半年純益大增逾 2 倍，來到 23.01 億元，每股純益 2.35 元，攀 11 年新高。

裕隆第二季營收 179.12 億元，季減 12.5%、年減 9.54%；毛利率 31.27%，季增 2.08 個百分點、年增 6.39 個百分點；營利率 9.26%，季增 0.2 個百分點、年增 7.26 個百分點；稅後純益 9.43 億元，季減 30.56%、年增 66.31%，每股純益 0.96 元。

裕隆上半年營收 383.83 億元，年增 2.67%；毛利率 30.16%，年增 3.46 個百分點；營利率 9.16%，年增 6.45 個百分點；稅後純益 23.01 億元，年增 201%，每股純益 2.35 元。

展望後市，董事長嚴陳莉蓮表示，裕隆已從前年的虧損中走出來，儘管受到疫情三級警戒影響，購車人潮大幅縮減，但隨著疫苗擴大施打、各項管制逐步解封，對下半年國內車市樂觀看待。

裕隆預估全年台灣汽車市場約 42.7 萬台，較去年 44.4 萬台小幅下降約 3.8%，維持原先預期。