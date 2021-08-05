台灣大營運落底 目標打造跨國際科技集團

台灣大 (3045-TW) 今 (5) 日召開線上法說，總經理林之晨表示，隨著 5G 用戶數持續增加，ARPU(每用戶平均收入)已轉為正成長，帶動 EBITDA (稅前折舊攤銷前獲利)落底反彈，整體營運好轉，目標成為跨國際科技集團。

林之晨指出，5G 帶動高資費方案增加，今年第二季智慧型手機月租用戶 ARPU，從 2017 年以來首度轉正成長，加上推出差異化產品組合，包括好速成双及 mo 幣多等專案，月租用戶月退租率降至 0.77%。

林之晨表示，台灣大電信業務 EBITDA 已恢復成長，加上第二成長引擎 MOMO 加持下，營運正向。

林之晨強調，後疫情時代，全球更加依賴數位連結進行工作、教育等活動，台灣大未來也將基於數位科技基礎，加速轉型為跨國區域性的科技電信集團。

台灣大第二季 EBITDA 85 億元，季增 8.3%、年增 10.2%；稅後純益 28.4 億元，季增 0.35%、年減 6.82%，每股純益 1.01 元；上半年 EBITDA 163.4 億元，年增 3.33%；稅後純益 56.7 億元，年減 10.85%，每股純益 2.02 元。